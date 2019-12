I migliori film di Ficarra e Picone

Ficarra e Picone compongono un duo comico sulla cresta dell’onda ormai da molti anni. Entrambi siciliani e, per la precisione, palermitani, collaborano fin dal 1993, quando facevano parte di un trio comico, “Chiamata Urbana Urgente”. È da allora che portano in giro la loro “sicilianità”, il che li ha spinti a cimentarsi col cinema, prendendo parte a progetti altrui, come nel caso di Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo (loro esordio), o propri. È questo il caso di Nati stanchi, film al quale segue Il 7 e l’8, che segna il loro esordio alla regia. Ecco quali sono i loro migliori film da protagonisti dal 2002 a oggi.

Nati stanchi

Il 7 e l’8

La matassa

L’ora legale

Il primo Natale

Nati stanchi, 2002

Salvo e Valentino sono due disoccupati che hanno sempre vissuto in un piccolo paesino in Sicilia. Parenti e fidanzate li spingono a partecipare a svariati concorsi, che i due sperano sempre di non vincere. Prendendovi parte però si allontanano per qualche giorno dalla quotidianità. Tutto cambia però nel momento in cui viene loro segnalato un concorso che si svolgerà a Milano. Una lunga trasferta che li porterà a confrontarsi con svariati ostacoli. Il prete del paese, Don Ciccio, chiede loro di consegnare un misterioso pacco in città, il che porta la polizia a scambiarli per mafiosi. Una volta tornati a casa, scoprono d’aver superato il concorso e faranno di tutto per renderlo nullo.

Il 7 e l’8, 2007

Ficarra e Picone interpretano Daniele e Tommaso, due uomini che vivono vite totalmente opposte e che scoprono d’essere in realtà cresciuti l’uno nella famiglia dell’altro. Un infermiere decise infatti di scambiare i neonati 7 e 8, così da rifarsi del destino che gli aveva fatto perdere il montepremi della lotteria proprio per un solo numero, il 7 al posto dell’8. Il destino li riunisce e tale consapevolezza crea numerosi equivoci, anche in ambito sentimentale. Un’altra informazione li porta a compiere un lungo viaggio. Vi è infatti un terzo padre da rintracciare, quello naturale di Tommaso, un tale Mimmo Barresi.

La matassa, 2009

Gaetano e Paolo sono due cugini, in ottimi rapporti per molti anni, fin da bambini, per poi ritrovarsi al centro di una disputa familiare scatenata dai rispettivi padri. Un dissidio che li tiene lontani per molto tempo, fino al funerale del padre di Paolo. Gaetano finisce in chiesa per errore, il che spinge il cugino a credere in una possibile riappacificazione. Gaetano decide di stare al gioco dopo aver ascoltato la confessione del cugino al prete. Il giovane è ipocondriaco e, credendo di dover morire, spiega d’avere intenzione di lasciare in eredità a Gaetano l’albergo di famiglia. Questi non solo sta al gioco, fingendo una riappacificazione, ma intende fargli credere d’essere davvero in fin di vita.

L’ora legale, 2017

Il film è ambientato in un paese immaginario della Sicilia, Pietrammare. Qui tutti i residenti sono entusiasti all’idea di avere un nuovo sindaco, pronto a portare una ventata di novità. Il passato, fatto di corruzioni e illegalità, è finalmente alle spalle. Tra i più entusiasti ci sono Salvatore e Valentino, cognati del neo sindaco, che sperano però d’avere un trattamento di favore. In realtà il locale di uno viene chiuso e la moglie dell’altro resta senza lavoro. Tutto in nome della legalità, che sembra aver rapidamente stancato il paesino, che fa di tutto pur di tornare al passato.

Il primo Natale, 2019

Salvo e Valentino sono due personaggi particolarmente differenti. Il primo infatti è un ladro, mentre il secondo è un sacerdote. Insieme si ritrovano però a vivere una straordinaria avventura. Pur non sapendo bene come, si ritrovano a viaggiare indietro nel tempo, tornando fino al primo vero Natale, quello della nascita di Cristo, 2000 anni fa. Questa strana coppia si ritrova dunque a dover fare i conti con un contesto a dir poco complesso, con il re Erode che cerca in tutti i modi di evitare la venuta al mondo del figlio di Dio.