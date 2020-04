Jennifer Garner, i migliori film con l'attrice

Jennifer Garner è un’apprezzata attrice americana, nata nel 1972. Nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto svariati ruoli, proponendosi anche come produttrice cinematografica e televisiva. In ambito televisivo è nota principalmente per la serie TV “Alias”, ruolo che l’ha portata a quattro nomination per i Golden Globe, con un successo nel 2002. Madre di tre figli, nati dal matrimonio con Ben Affleck, nel 2005 è stata inserita da “Forbes” nella classifica delle celebrità più potenti al mondo, giungendo 70esima. Nel 2019 è stata invece eletta come “la più bella del 2019” da “People”. La sua carriera al cinema ha avuto inizio nel 1997, ed ecco i suoi 5 film più importanti:

Tuo, Simon

The Kingdom

Prova a prendermi

Juno

Dallas Buyers Club

Tuo, Simon, 2018

REGIA: Greg Berlanti

ATTORI: Nick Robinson, Josh Duhamel, Jennifer Garner, Katherine Langford, Talitha Eliana Bateman, Alexandra Shipp, Jorge Lendeborg Jr., Miles Heizer, Keiynan Lonsdale, Natasha Rothwell, Logan Miller, Tony Hale, Darcy Rose Byrnes, Joshua Mikel

Simon vive i difficili anni del liceo, portando dentro di sé un segreto non confessato alla propria famiglia e ai suoi amici. Simon è gay e decide di rivelarlo sul web, flirtando con un compagno di classe del quale non conosce l’identità. Il suo pseudonimo è “Blue”, del quale si innamora, mail dopo mail. Un messaggio però termina nelle mani sbagliate e rischia di rendere il suo segreto di dominio pubblico. Simon non è pronto al coming out e finisce nella morsa di alcuni bulli. Jennifer Garner interpreta sua madre, amorevole e attenta, protagonista di un monologo particolarmente apprezzato dal pubblico.

The Kingdom, 2007

REGIA: Peter Berg

ATTORI: Jamie Foxx, Jennifer Garner, Jason Bateman, Chris Cooper, Andrew Astor, Minka Kelly, Amy Hunter, Ali Suliman, Tj Burnett, Hope Fogle, Ashraf Barhoum, Raad Rawi, Hrach Titizian, Trevor St. John, Brooke Langton, Tom Bresnahan, Kelly AuCoin, Brian Mulligan, Brody M. Tardy

Un attacco terroristico uccide svariati civili a Riyadh, in Arabia Saudita. L’FBI decide di spedire sul posto una squadra speciale, così da catturare i responsabili. Jennifer Garner fa parte del gruppo, guidato da Ronald Fluery, Jamie Foxx. Devono agire in fretta, per evitare altre stragi.

Prova a prendermi, 2002

REGIA: Steven Spielberg

ATTORI: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Nathalie Baye, Amy Adams, James Brolin, Frank John Hughes, Brian Howe, Steve Eastin, Chris Ellis, Jennifer Garner, Nancy Lenehan, Ellen Pompeo, Elizabeth Banks, Candice Azzara, Kaitlin Doubleday

Il protagonista è Leonardo DiCaprio, giovane truffatore che sogna una vita differente da quella che ha, così da sfuggire ai tanti problemi fronteggiati dalla propria famiglia. Riesce a scatenare il panico negli uffici dell’FBI, che mette sulle sue tracce l’agente Carl Hanratty, Tom Hanks. Lungo il suo percorso incrocia Jennifer Garner in una camera d’albergo. Grande passione tra i due, con la donna che aiuterà l’FBI a trovarlo.

Juno, 2008

REGIA: Jason Reitman

ATTORI: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman, Olivia Thirlby, J.K. Simmons, Allison Janney, Rainn Wilson

Commedia con protagonista Ellen Page. Un film che fa ridere e riflettere. Juno è una giovanissima rimasta incinta. Non intende diventare madre ma, dopo aver incontrato due genitori desiderosi di adottare un piccolo, decide di portare avanti la gravidanza. Un percorso a dir poco complesso, che la porterà a stringere un rapporto molto stretto con Vanessa, la futura madre adottiva, interpretata dalla Garner.

Dallas Buyers Club, 2013

REGIA: Jean-Marc Vallée

ATTORI: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto, Steve Zahn, Dallas Roberts, Denis O'Hare, Griffin Dunne, Kevin Rankin, Jane McNeill, Lawrence Turner, Tony Bentley, James DuMont, Donna DuPlantier, Deneen Tyler

Film molto intenso, che porta Matthew McConaughey a vincere il Premio Oscar. La pellicola racconta la storia vera di Ron Woodroof e della sua lotta all’HIV. In un tempo in cui si ritiene che l’AIDS appartenga unicamente all’universo omosessuale, un rozzo cowboy risulta positivo. Pur di riuscire a prolungare la propria vita darà il via a una battaglia contro l’FDA, il Dipartimento della Salute americano, affiancato da una coraggiosa dottoressa, Eve Saks, interpretata da Jennifer Garner.