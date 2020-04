Lo scorso 18 aprile è stato trasmesso in diretta “One World Together At Home”, il concerto evento virtuale organizzato dalla World Health Organization (Organizzazione mondiale della sanità) e da Global Citizen con la collaborazione di Lady Gaga. La popstar ha invitato tantissimi colleghi e artisti illustri a prendere parte al progetto con le proprie performance live, per sostenere l’OMS e celebrare gli operatori sanitari e tutti coloro coinvolti in prima linea nella lotta contro il Coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA). Ora l’evento benefico “One World Together At Home” è già diventato un album composto da ben 79 canzoni che potete ascoltare su tutte le piattaforme digitali di streaming.

“One World Together At Home”: il live album in streaming

L’album ricavato dal concerto virtuale “One World Together At Home” è una compilation che vi terrà compagnia con oltre 4 ore di musica. 79 brani realizzati da artisti di fama internazionale: dalla cover di “Smile” di Lady Gaga, curatrice dell’evento, alle performance di Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John, Lizzo, Rolling Stones, Jennifer Lopez, Billie Joe Armstrong (Green Day), Billie Eilish e Finneas O’Connell, Taylor Swift, John Legend e tantissimi altri. L’Italia è stata rappresentata da Zucchero con “Everybody’s Got To Learn Sometime”, brano cover dei The Korgis da lui riadattato anche in italiano col titolo “Indaco dagli occhi del cielo”. A rappresentare il nostro Paese anche Andrea Bocelli, che ha cantato il suo singolo “The Prayer” con Lady Gaga, Celine Dion e John Legend, accompagnati al piano da Lang Lang. Durante l’evento “One World Together At Home” è stata data voce anche ai medici coinvolti in prima linea nell’emergenza Coronavirus, tra cui le dottoresse italiane Maria Luisa Azzolini (reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano) e Silvia Castelletti (cardiologa dell’Istituto Auxologico di Milano). I proventi dell’album andranno a sostegno del COVID-19 Solidarity Response Fund della World Health Organization (OMS), alimentato dal fondo delle Nazioni Unite.

Dove rivedere “One World Together At Home”

Per chi si fosse perso i concerti in diretta del “One World Together At Home”, andato in scena lo scorso 18 aprile, l’intero evento è disponibile sul canale YouTube di Global Citizen. Oltre otto ore di maratona musicale per celebrare chi sta lavorando in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Tra le varie repliche trasmesse in TV, gli appuntamenti di lunedì 20 aprile sono alle ore 18 su MTV Rocks (canale 708 di Sky), alle 22 su MTV Music (canale 704 di Sky) e alle 22:50 su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV). Secondo quanto annunciato da Global Citizen il 19 aprile, il giorno seguente al grande evento, “One World Together At Home” ha raccolto 127.9 milioni di dollari per affrontare l’emergenza Coronavirus: 55.1 milioni di dollari andranno al COVID-19 Solidarity Response Fund della World Health Organization (Organizzazione mondiale della sanità) e 72.8 milioni di dollari alle organizzazioni regionali e locali di tutto il mondo impegnate ad affrontare la grande sfida portata dal Covid-19.