Amici o nemici? Massimo Ruggero e Dominic Morgan in Diavoli daranno spazio alle loro ambiguità d'anima ma nella vita sono amici e sanno scherzare, raccontarsi, intervistarsi a vicenda e portarci a scoprire perché Alessandro Borghi si è fatto crescere la barba o come Patrick Dempsey è arrivato a fare l'attore partendo da una indole da giocoliere. In questo video potrete scoprire molte cose inedite e curiose su Massimo/Alessandro e su Dominic/Patrick. Intanto si avvicina il debutto di Diavoli la nuova serie prodotta da Sky e Lux Vide e realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios. L’appuntamento è per il 17 aprile alle ore 21.15 su Sky Atlantic (anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e su NOW TV. Sarà ovviamente disponibile on demand.



Diavoli ruota attorno al profondo e controverso legame tra i due protagonisti: uno è l’italiano Massimo Ruggero (interpretato da Alessandro Borghi), modello di self-made che partendo praticamente dal nulla è diventato Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, la New York - London Investment Bank (NYL). L’altro è Dominic Morgan(interpretato da Patrick Dempsey), americano e ritenuto tra gli uomini più potenti della finanza mondiale, CEO della banca e sostenitore di Massimo. Ma questo rapporto è solido solo apparentemente perché nessuno dei due è del tutto trasparente, in particolare Morgan. Il sodalizio tra i due inizia a scricchiolare quando, proprio a causa alcuni segreti dello stesso Dominic, Massimo si troverà coinvolto in una guerra finanziaria globale e dovrà fare una scelta: continuare a fidarsi di Dominic o provare a disinnescarlo.