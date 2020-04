E' l'uomo al bivio di Diavoli, la nuova serie originale Sky con Patrick Dempsey , Alessandro Borghi e Kasia Smutniak tratta dal bestseller I Diavoli di Guido Maria Brera che debutterà venerdì 17 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Massimo Ruggero, interpretato da Alessandro Borghi, ha lasciato l'Italia per trasferirsi a Londra. Nessun appoggio, nessuna raccomandazione è il classico, perfetto esempio di self-made man. Cresciuto in un villaggio di pescatori, deve esclusivamente alle sue capacità e al suo intuito unico il merito di essere diventato, in pochi anni, l’Head of Trading della New York – London Investment bank (NYL), una delle banche d’investimento più grandi della City.



Alle capacità professionali abbina doti umane, uno sguardo penetrante, capacità di lettura psicologica del prossimo e una mente rapida, spesso più veloce del mercato stesso, tutti requisityi che ne fanno una figura unica. Amata e temuta. Intorno a lui un team di fedelissimi ma un passo più in là c'è chi sarebbe disposto a pagare per estrometterlo dai giochi di potere. Quello che ha ottenuto ha un prezzo: Massimo ha dovuto sacrificare tutto per essere dove si trova adesso, compresa la sua ex moglie Carrie. L'essersi costruito da solo e i sacrifici che ha fatto lo hanno trasformato in un uomo introverso, cauto ma anche ferocemente determinato. Nonostante questa vita costellata di sfide quotidiane resta una persona dotata di un umorismo che sfiora il cinismo e un uomo che ha la leadership nel sangue. Ha un rapporto stretto con Dominic Morgan (Patrick Dempsey), il CEO della NYL, che è stato il primo a riconoscerne il talento e da sempre lo appoggia. Ma il loro rapporto è complesso, ci sono molte cose che i due non sanno l’uno dell’altro. E quando Massimo capisce che Dominic non è proprio trasparente si ritrova a un bivio: con lui o contro di lui.