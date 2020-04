Diciamolo subito. Contrariamente alla sua creatura Massimo Ruggero (Alessandro Borghi), Dominic Morgan, un impeccabile Patrick Dempsey, è cresciuto in un ambiente decisamente più formativo. Americano, è figlio, ed erede, di in una famiglia altoborghese del New England. Dominic è oggi il CEO della New York – London Investment bank (NYL). Ha attraversato l'oceano Atlantico e si è stabilito a Londra per costruirsi una carriera brillante nel settore bancario. Anche il matrimonio è...brillante: sposa Nina (Kasia Smutniak), ereditiera di una famiglia nobile che gli ha aperto le porte a tutti gli ambienti più in vista della City.



Con queste premese non è difficile comprendere perché Dominic è diventato uno degli uomini più potenti nel mondo della finanza internazionale. Mantiene sempre in controllo della situazione, tanto nella vita pubblica che in quella privata: nella sua posizione non può permettersi debolezze. Il suo rigore è reso ancora più duro dalla morte di suo figlio, evento che ha scosso il suo matrimonio dalle fondamenta. Il rapporto con Massimo è solido e profondo, è uno dei rari casi un cui il CEO si ricorda di avere un cuore: Massimo è infatti una delle poche persone a cui Dominic tiene davvero. Ma Dominic ha interessi segreti che Massimo non può nemmeno lontanamente immaginare. E quando il velo che circonda questi misteri si farà meno fitto il rapporto tra i due non sarà più lo stesso.