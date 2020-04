Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 24 aprile

Programmi TV in onda stasera

E poi c'è Cattelan, ore 21:15 Sky Uno (Replica)

Stagione 7, episodio 3: torna Alessandro Cattelan con un altro appuntamento del suo late night show. Trascorrete con Sky Uno una serata in relax, con uno spettacolo di qualità, clip, gag comiche e tante interviste esclusive a ospiti famosi.

Il crac Parmalat, ore 21:05 Crime Investigation

Crime Investigation ricostruisce le vicende della più clamorosa bancarotta fraudolenta di una società privata in Europa: la Parmalat. Un viaggio nella storia della parabola industriale dell’imprenditore Calisto Tanzi.

Love Stories - 1ª TV, ore 21:15 Sky Arte

La storia d’amore tra Monica Vitti e Michelangelo Antonioni tra film di successo e vita privata. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del cinema italiano.

Titan Games con The Rock, ore 21:25 Blaze

Stagione 1, episodio 3 “La competizione continua”. I concorrenti del reality tornano ad affrontarsi nelle sfide progettate da Dwayne Johnson, spingendosi oltre i propri limiti.

Malattie imbarazzanti XXL 2, ore 21:00 Lei

Stagione 2, episodio 4. In questo nuovo appuntamento con le malattie più imbarazzanti, il dottor Christian deve occuparsi di un uomo che ha perso e ripreso a fasi alterne più di 80 chili. Nel frattempo, la dottoressa Pixie accorre in aiuto di un paziente in grave sovrappeso, che ha sviluppato una grave ernia.

Cose di questo mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Stagione 4, episodio 13 “Isole proibite”. Discovery Channel fa luce sulla questione di alcune isole artificiali, spuntate vicino a una base missilistica nel Nord Corea e su una scoperta in Siberia che potrebbe rivelare una missione al centro della Terra.

L'Eldorado della droga: viaggio in USA, ore 20:55 National Geographic

Una nuova avventura su National Geo dal titolo “Valigia sospetta”. Degli agenti di polizia fermano un passeggero e lo interrogano: l’uomo, infatti, trasporta strani oggetti nella sua valigia e i controllori dell’aeroporto temono che possa trattarsi di droga.

La scienza oscura, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 2, episodio 9. Video e testimonianze per raccontare come la spia Theremin e un inventore russo crearono strumenti di ascolto unici. Discovery Science spiega anche perché il patologo balbuziente Johnson condusse terribili studi sugli orfani.

Annibale: mistero sulle Alpi, ore 21:00 History

Nel 218 a.C. Annibale guidò oltre le Alpi un esercito di migliaia di uomini e dozzine di elefanti. Oggi i ricercatori sono in grado di ricostruire il tragitto compiuto da questi uomini grazie a diversi dati e informazioni a disposizione.

Wild Yellowstone: terra estrema, ore 21.10 NatGeo Wild

A Yellowstone la vita non è di certo facile per le creature che vi abitano. D’inverno le specie si ritrovano a lottare per la sopravvivenza, mentre d’estate devono cercare cibo, un posto in cui stare e un compagno con cui accoppiarsi.

Serie TV in onda stasera

Diavoli - 1ª TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Stagione 1, episodio 3. Su Sky Atlantic arriva una nuova puntata della serie TV con Patrick Dempsey, Alessandro Borghi e Kasia Smutniak. In questo episodio Massimo, con l’aiuto dell’hacker argentina Sofia, tenta di scoprire se Dominic gli nasconde degli affari segreti con Gheddafi.

Modern Family, ore 21.00 Fox

Stagione 11, episodio 1: “I nuovi arrivati”. Su Fox arriva la prima puntata della stagione conclusiva della serie comedy vincitrice di un Golden Globe e di ben 22 Emmy Awards. Scoprite le nuove storie quotidiane delle tre famiglie più famose d’America.

Outlander - 1ª TV, ore 21:00 Fox Life (v.o.)

Stagione 5, episodio 9: “Mostri ed eroi”. Una nuova avventura in prima visione TV attende i protagonisti della serie ispirata ai romanzi della scrittrice statunitense Diana Gabaldon. Durante un salto indietro nel tempo, Jamie viene morso da un velenoso serpente. Claire ha paura di perdere il suo amore perché teme di non avere gli strumenti per salvarlo.

The Blacklist - 1ª TV, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 7, episodio 9: “Servizi di ricollocamento Orion (No159)”. Red e Liz si ritrovano a indagare su una specie di agenzia che fa sparire i criminali per poi ricollocarli altrove. Nel frattempo, Katarina deve reperire informazioni sul Towsend Directive.

Law & Order: Unita' Speciale - 1ª TV, ore 21:14 Premium Crime

Stagione 21, episodio 7 “Avvocato, è Chinatown”. In prima visione TV su Premium Crime va in onda una nuova puntata della storica serie TV che fa luce su efferati delitti di natura sessuale. In questo episodio i detective indagano su diversi centri di massaggi cinesi dove le donne sono costrette a prostituirsi.

Chicago Med - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Stagione 5, episodio 11: “La terra trema sotto di noi”. Un nuovo appuntamento tra le corsie dell’ospedale di Chicago. A causa di un incidente aereo, diversi feriti vengono trasportati nel nosocomio: tra questi potrebbe esserci anche il dottor Adams.

Arrow - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

Stagione 8, episodio 4: “Il presente”. Su Premium Action vi aspetta una serata di azione in prima visione TV con Arrow e la sua squadra. Oliver, Mia, William e gli altri protagonisti si uniscono per fermare Deathstroke. A cercare la sua morte è Mia, che vuole cambiare il destino di Zoe.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School: Whatsanna, ore 21:00 DeA kids

Una nuova puntata della prima stagione della serie dedicata all’adolescente Anna. La ragazza cerca di risolvere i problemi delle sue compagne provando a dare consigli molto “girl power”.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Stagione 2, episodio 9: “Darington sulla luna!”. Fare un salto fino a raggiungere la luna: è questa l’acrobazia, mai provata prima, a cui Darington decide di dedicarsi in questo episodio.

I Thunderman, ore 20:45 Nickelodeon

Stagione 3, episodio 7 “Lasciami respirare”. Su Nickelodeon va in onda un nuovo episodio della terza stagione de “I Thunderman”, la famiglia di supereroi che tenta di vivere una vita normale. In questa puntata Phoebe viene assillata dalle continue attenzioni di Link, tanto da non riuscire a trovare un momento tutto per sé. Decide, dunque, di trovare un hobby che possa tenere occupato il ragazzo.

Power Players, ore 20:55 Cartoon Network

Stagione 1, episodio 7 “Il piano di Dottor Nautilius”. L’armatura di Bobbie Blobby viene rubata. Axel scopre che il furto è stato commesso da Masko, che però vuole solo ripulire i cannoni spara-argilla della tuta.

Tom e Jerry: il Drago Perduto, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang arriva il film per ragazzi “Tom e Jerry: il Drago Perduto”, uscito nel 2014. Nella pellicola i celebri Tom e Jerry trovano un misterioso uovo incandescente dal quale nasce un cucciolo di drago. I due protagonisti cercheranno di ritrovare la sua mamma.

Vampirina, ore 21:05 Disney Junior

Stagione 2, episodio “Franken-sposi”. Al matrimonio tra Frankestein e la sua sposa, la giovane vampira Vee Hauntley riceve il compito più importante.

