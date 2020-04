Aspettando la terza puntata di EPCC LIVE, in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, scopriamo insieme a Silvia Muntoni come sta vivendo e affrontando Alessandro Cattelan questo periodo di emergenza da covid-19 (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA). Siamo abituati a vedere il conduttore intervistare i suoi ospiti nell’unico night show da prima serata della televisione italiana, questa volta invece è lui a rispondere alle domande. Guarda la video intervista e scopri cosa succede in studio durante le prove di Epcc, sempre rigorosamente nel pieno rispetto delle norme previste dall’emergenza che l’Italia sta vivendo. Scopri anche come mai quest'anno E poi c'è Cattelan va in onda per la prima volta in diretta e...che dire della prima cosa da fare una volta usciti dall'emergenza?

