Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 8 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 8 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Cetto c’è, senzadubbiamente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Terzo capitolo della saga di Antonio Albanese dedicata al suo personaggio di Cetto La Qualunque. Cetto si è rifatto una vita in Germania ma torna nel proprio Paese per accudire la zia gravemente malata. L’anziana donna però ha una rivelazione da fargli: Cetto ha nobili natali.

La ragazza del mio migliore amico, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Dane Cook, Kate Hudson, Jason Biggs e Alec Baldwin in una commedia romantica. Dustin si rivolge al suo migliore amico per ottenere consigli d’amore, così da conquistare la donna dei suoi sogni. Le cose però non vanno come previsto.

Amiche da morire, ore 21:15 su IoRestoACasa 1

Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore in una commedia totalmente al femminile. Tre donne sono coinvolte in un omicidio, attirando i sospetti del commissario.

L’uomo perfetto, ore 21:15 su Premium Emotion

Remake di un film spagnolo, che vede la giovane Lucia decidere di mandare a monte le nozze della sua migliore amica. Lo fa perché è da sempre innamorata del suo futuro marito.

A tu per tu, ore 21:14 su Premium Comedy

Johnny Dorelli è un industriale in fuga dalla guardia di finanza e dalla mafia. Insieme a lui c’è un ingenuo tassista, complice a sua insaputa.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Martin Eden, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film tratto dal romanzo di Jack London, con protagonista Luca Marinelli, premiato come miglior attore al Festival del Cinema di Venezia. Un marinaio viene spinto a istruirsi per l’amore che prova per una donna di un’altra classe sociale. Si ritrova a scoprire il proprio talento per la scrittura.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Galline in fuga, ore 21:15 su DreamWorks Collection

Le galline di un pollaio organizzano l’evasione con l’aiuto di un gallo piovuto dal cielo. Una vera e propria pietra miliare del genere.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Peter Pan, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Adattamento della celebre fiaba di Peter Pan. Wendy e i suoi fratelli ricevono la visita dell’eterno bambino Peter. Questi li conduce sull’Isola che non c’è, così da combattere tutti insieme Capitan Uncino.

La fabbrica di cioccolato, ore 21:15 su Premium Cinema

Rivisitazione dell’omonimo romanzo, a firma di Tim Burton, con protagonista Johnny Depp. Charlie è uno dei fortunati bambini a prendere parte al tour della fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Non ha la minima idea di cosa lo attende.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Battleship, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un’epica battaglia si svolge nell’Oceano Pacifico, con Taylor Kitsch, Rihanna, Liam Neeson e Alexander Skarsgard. Le forze navali degli Stati Uniti si alleano con quelle giapponesi, al fine di difendere la Terra da una flotta di astronavi aliene.

John Rambo, ore 21:15 su IoRestoACasa 2

Quarto capitolo della saga dedicata all’amato personaggio interpretato da Sylvester Stallone. In “John Rambo” l’ex berretto verde è in Thailandia. Si unisce a un esercito di mercenari per liberare un gruppo di missionari in pericolo.

Shark – Il primo squalo, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Jason Statham protagonista di un action movie ambientato nell’oceano. Interpreta il ruolo di Jonas, esploratore marino che dovrà dare la caccia a un antenato preistorico del grande squalo bianco. Una creatura misteriosa e terrificante, risvegliatasi dopo millenni.

Film thriller da vedere stasera in TV

Manhattan Nocturne, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con protagonista Adrien Brody, che interpreta un giornalista di New York, sprofondato in un vortice di pericoli mortali. Il tutto è provocato da un’attraente sconosciuta, che lo convince a indagare sull’omicidio del marito.

Child 44 – Il bambino n. 44, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tom Hardy e Gary Oldman al centro di un thriller ispirato alle vicende del mostro di Rostov. Film ambientato negli anni ’50. Un ufficiale di polizia sfida il governo dell’Urss al fine di catturare un assassino.

Film romantici da vedere stasera in TV

Moonlight & Valentino, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Pellicola romantica dal ricco cast, che comprende Gwyneth Paltrow, Whoopi Goldberg e Jon Bon Jovi. Un imbianchino alquanto attraente entra nella vita di una donna che ha perso il marito.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

Io sono leggenda, ore 21:14 su Premium Energy

Un horror fantascientifico con protagonista Will Smith, tratto dall’omonimo romanzo di Richard Matheson. Un virus ha trasformato gran parte della popolazione mondiale in creature assetate di carne e sangue. Neville è l’unico a portare avanti degli esperimenti per tentare di salvare l’umanità.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV