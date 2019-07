I migliori film di Sabrina Impacciatore

Sabrina Impacciatore è un’apprezzata attrice italiana, nata a Roma il 29 marzo 1968. La sua carriera ha mosso i primi passi in televisione, con l’esordio nella serie tv Disokkupati nel 1997. Due anni dopo è giunta in sala con Il compagno, di Citto Maselli. Svariate le sue pellicole di successo, ecco quali:

L’ultimo bacio

Concorrenza sleale

La passione di Cristo

18 anni dopo

Amiche da morire

Sei mai stata sulla luna?

A casa tutti bene

L’ultimo bacio, 2001

L’ultimo bacio, di Gabriele Muccino, segue le evoluzioni di otto personaggi, tra forti e improvvise passioni, stabili relazioni e ripetitive vite amorose. Tutti sono accomunati da un sentimento pressante: la paura di crescere. Invecchiare è uno spettro che tormenta i trentenni come i cinquantenni, portando a scelte avventate e istintive, che possono mettere in dubbio tutto ciò che è stato creato nel corso degli anni.

Concorrenza sleale, 2001

La pellicola è ambientata nel 1938 e pone lo sguardo su due commercianti di stoffe. I loro negozi sono posti nella stessa strada di Roma. Nessuna differenza tra i due, che si cimentano in un confronto professionale, alimentando una rivalità che ha quasi le fattezza di un gioco. Il loro rapporto però cresce col tempo, tramutandosi in un’amicizia nel momento in cui uno dei due, di religione ebraica, viene privato delle fondamentali libertà dalle leggi razziali.

La passione di Cristo, 2004

Il film di Mel Gibson racconta le ultime dodici ore della vita di Cristo. Si parte dalle tentazioni di Satana, al termine dell’Ultima Cena, per poi giungere alla condanna a morte dopo il tradimento di Giuda Iscariota. Una narrazione sofferta e cruda, con il regista che decide di mostrare l’umanità del figlio di Dio, in tutta la sua sofferenza. Il dolore della carne e il sacrificio ultimo per l’uomo, che lo condanna a morte, in croce, dinanzi agli occhi piangenti di sua madre. E proprio in questo momento ecco l’ultima tentazione, il timore d’essere stato abbandonato dal Padre.

Diciotto anni dopo, 2010

Mirko e Genziano sono fratelli ma la vita li ha portati su percorsi particolarmente differenti. Sono ormai molti anni che non si vedono o parlano. Il punto di rottura è stato l’incidente che ha tolto la vita alla madre, e nel quale furono coinvolti anche loro. Nessuno sa bene cosa sia successo , ma Genziano è volato a Londra dal nonno, Henry, divenendo un broker finanziario di successo. Mirko è rimasto a Roma, con suo padre Marcello, lavorando nell’officina di famiglia. Il padre muore e i figli scoprono le sue ultime volontà. Dovranno essere loro a portare le sue ceneri sulla tomba della defunta moglie, in un viaggio che li condurrà in un piccolo paesino della Calabria. Costretti a ritrovarsi e confrontarsi con un doloroso passato.

Sei mai stata sulla Luna?, 2015

Diretto da Paolo Genovese, Sei mai stata sulla Luna? è una commedia che unisce due mondi diversi, città e campagna. Da un lato il caos e dall’altro un piccolo paese in Puglia, la cui quiete viene stravolta dall’arrivo di una bella giornalista. Questa si ritrova a passare in rassegna un gran numero di personaggi a dir poco stravaganti, in un cast particolarmente ricco, da Raoul Bova a Sergio Rubini, da Nino Frassica a Neri Marcorè, oltre ovviamente a Sabrina Impacciatore.

A casa tutti bene, 2018

Secondo progetto di Gabriele Muccino al quale la Impacciatore prende parte. Il regista propone il ritratto di una grande famiglia, che si riunisce per la festa delle Nozze d’Oro dei nonni. Tutti si ritrovano su di un’isola, lì dove la coppia si è trasferita ormai da tempo. Un’improvvisa mareggiata però blocca inaspettatamente tutti in questo luogo lontano da tutto e tutti. Il tentativo di fingere d’avere ottimi rapporti fallisce miseramente, dovendo restare tutti insieme per più tempo del previsto. Ecco dunque tornare a galla antiche questioni in sospeso.