I migliori film di Liam Neeson

Liam Neeson è un celebre attore nordirlandese, nato a Ballymena il 7 giugno 1952. Nel corso della sua lunga carriera ha preso parte a più di 70 film, ottenendo una candidatura ai Premi Oscar per il ruolo di Oskar Schindler in Schindler’s List nel 1994. Tantissimi i suoi ruoli celebri, collezionando dal 1978 a oggi numerose scene action divenute cult. Ha collaborato con grandi registi, da Sam Raimi a Woody Allen, da Steven Spielberg a Martin Scorsese, ed è attualmente al cinema con Men in Black: International. Ecco i suoi migliori film:

Mission, 1986

Tra il 1608 e il 1767 si tenne il cosiddetto “sacro esperimento” nel vecchio Paraguay, con svariati gesuiti che tentarono di evangelizzare le tribù dei Guarany, proteggendole al tempo stesso dalle razzie imposte dai Regni di Portogallo e Spagna, che si divisero i territori. Una situazione insopportabile in Europa, dove spagnoli e portoghesi temono di poter perdere le loro lucrose compravendite. Col tempo gli attacchi si moltiplicano, con gli interessi economici che hanno avuto la meglio sull’umanità, con dei veri e propri genocidi attuati. L’ordine dei gesuiti dovette infine abbandonare l’America del Sud, così come Spagna e Portogallo.

Schindler’s List, 1993

A Cracovia, nel 1939, l’industriale Tedesco Schindler tenta di rilevare una fabbrica, convincendo alcuni ebrei, già reclusi nel ghetto di Podgorze, a garantire il denaro necessario per acquistare la struttura. Ha un piano in mente, ripagandoli con un’assunzione in fabbrica, dando loro utensili da scambiare come stipendio e sottraendoli alla tragica sorte dei campi di concentramento. Schindler entra nelle grazie del comando nazista, avendo modo di realizzare un campo per i suoi operai, dove le milizie non vengono ammesse. Una volta iniziato lo sterminio ebraico, Schindler avvia la fabbrica, compilando una lista di 1100 persone, tutte ebree, al fine di salvar loro la vita, indicandole come suoi operai.

Michael Collins, 1996

Film ambientato agli inizi del Novecento, nel 1916, quando i rivoluzionari irlandesi si arresero dopo giorni di lotta durante la rivolta di Pasqua. La forza militare inglese ebbe la meglio, con i leader giustiziati e molti seguaci in carcere, come Michael Collins e il suo amico Harry Boland. Una volta fuori, diventano i nuovi capi del movimento per l’indipendenza irlandese. Collins viaggia per il Paese a caccia di proseliti. Gli scontri proseguono e un nuovo duro confronto con gli inglesi è dietro l’angolo. Intanto Collins, ferito, viene curato da Kitty Kiernan, che attira l’attenzione anche dell’amico Boland.

Star Wars: Episodio I, 1999

Qui-Gon Jon e il giovane Obi-Wan Kenobi sono due Jedi, inviati a trattare con la Federazione dei Mercanti, in assedio sul pianeta Naboo, che resta isolato dalla Repubblica Galattica. L’obiettivo è quello di ottenere maggiori poteri dal Senato. A nulla serve la diplomazia, con i due condottieri Jedi costretti allo scontro con la Federazione, al termine del quale portano in salvo la regina Amidala. Sarà lei a svelare la macchinazione della Federazione dinanzi al Senato, che dovrà però fronteggiare una minaccia rimasta silente per secoli, quella dei guerrieri Sith, devoti al Lato Oscuro della Forza.

Gangs of New York, 2002

Martin Scorsese ci conduce nella New York del 1863, ben distante dalla città che oggi conosciamo. Tutti sognano una vita migliore e per ottenerla non c’è timore di spargere del sangue. Tante le bande che dominano le strade e spesso entrano in collisione, con la Guerra Civile che imperversa sullo sfondo. Una delle gang è quella del macellaio, ovvero Daniel Day-Lewis, avvicinato dal giovane Amsterdam, interpretato da Leonardo Di Caprio, che intende vendicare la morte del padre.

Love Actually, 2003

Un film corale e ricco di personaggi, dal Primo Ministro che si innamora di una nuova aggiunta del suo staff, allo scrittore dal cuore spezzato che trova l’amore in un altro Paese, passando per un marito traditore e un vedovo alle prese con la prima cotta del suo figliastro. Un vero e proprio classico natalizio.

Kinsey, 2004

La pellicola ripercorre la vita di Alfred Kinsey, pioniere nella ricerca scientifica e nello specifico in ambito sessuale. Cresciuto in un ambiente estremamente conservatore, si libera dalle catene della sua famiglia e diventa un professore di biologia. Le domande dei suoi studenti e l’incontro con Clara lo spingono a indagare sul tema taboo del sesso e delle varie pratiche. Una ricerca che si rivela essere enorme, snodandosi attraverso centinaia di interviste, sdoganando la tematica e rivoluzionando questo ambito scientifico per sempre.

Breakfast on Pluto, 2005

Si racconta la storia di Patrick Brady, giovane irlandese nato dalla segreta relazione tra un prete e la sua cameriera. Viene di fatto venduto a una donna del paese, rimasta vedova, crescendo con delle pulsioni irrefrenabili. Patrick vuole diventare una donna. I suoi lineamenti sono femminei e attirano molte attenzioni. Lui intanto è alla ricerca di sua madre, che sa essere scappata a Londra anni fa. Sullo sfondo c’è l’IRA, che continua a mietere vittime.

Silence, 2016

Martin Scorsese porta nelle sale il suo atteso film incentrato sulla religiosità e la fede. Si racconta la drammatica storia di due missionari portoghesi, in viaggio verso il Giappone, dove proveranno a trovare il proprio mentore scomparso nel nulla, padre Christovao Ferreira. Lungo il viaggio si renderanno conto dei rischi e dell’ipocrisia che si cela dietro il tentativo di diffondere il cristianesimo nel mondo.