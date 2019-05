Nel giorno in cui i fan di tutto il mondo festeggiano lo Star Wars Day (l'evento a Roma) e piangono all’indomani della scomparsa di Peter Mayhew, l'interprete di Chewbecca (FOTO - IL RICORDO DI PARMITANO), è stato diffuso il primo trailer in italiano di "The Rise of Skywalker", il nuovo film della saga di fantascienza iniziata nel 1977. Il nuovo episodio – che in italiano si chiama “Star Wars: L’Ascesa di Skywalker” – è diretto da J.J. Abrams e arriverà sul grande schermo dal prossimo 18 dicembre.

Cosa si vede nel trailer

Nel trailer si vede Rey, il personaggio interpretato da Daisy Ridley, che impugna una spada laser e attende nel deserto l’inizio di una nuova battaglia, mentre in sottofondo si sente la voce di Luke Skywalker (interpretato Mark Hamill), che dice: “Abbiamo tramandato la nostra conoscenza. Ora mille generazioni vivono in te. Ma questa è la tua battaglia”. Nella clip compare anche la principessa Leia, interpretata dall’attrice Carrie Fisher, morta nel 2016: le scene che la vedono presente sono state realizzate utilizzando sequenze non montate degli ultimi due film.

Lo Star Wars Day

Come da tradizione oggi i fan a festeggiano lo "Star Wars Day", che si celebra in tutto il mondo il 4 maggio. Una data scelta per la pronuncia molto simile in inglese tra la citazione simbolo della saga "may the force be with you", ovvero "che la forza sia con te", e "May the 4th", il modo in cui in inglese si indica il 4 maggio. Quest’anno la festa è stata vissuta nel ricordo di Peter Mayhew, l'attore che interpretava il peloso co-pilota Chewbacca in diversi film della saga e che è morto ieri all'età di 74 anni.