È stato diffuso il trailer del nuovo film di Star Wars: si chiamerà "The Rise of Skywalker" ed è il nono della saga di fantascienza iniziata nel 1977. La presentazione è avvenuta durante la Star Wars celebration, un raduno ufficiale organizzato ogni anno dalla casa di produzione. La pellicola uscirà nei cinema il 20 dicembre. Il cast sarà quello degli ultimi due film: ci saranno fra gli altri Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega e Oscar Isaac. Il regista sarà J. J. Abrams, che aveva già diretto il settimo film della saga, il Risveglio della Forza.

Cosa si vede nel trailer

Nel trailer si vede Rey, il personaggio interpretato da Daisy Ridley, che impugna una spada laser e attende nel deserto l’inizio di una nuova battaglia, mentre in sottofondo si sente la voce di Luke Skywalker (Mark Hamill), che dice: “Ora mille generazioni vivono in te. Ma questa è la tua battaglia”. Nella clip compare anche la principessa Leia, interpretata dall’attrice Carrie Fisher, morta nel 2016: le scene che la vedono presente sono state realizzate utilizzando sequenze non montate degli ultimi due film.

L’ad Disney: “Dopo questo film prenderemo una piccola pausa”

Il film porterà alla conclusione la terza trilogia della saga iniziata nel 1977, ripresa nel 1997 con i prequel di George Lucas e poi di nuovo, nel 2015, con Il Risveglio della Forza. Dopo questo nono episodio per avere nuovi film della saga bisognerà aspettare, stando a quanto dichiarato dall’ad d ella Disney Bob Iger: “Faremo una pausa, ci prendere un po’ di tempo per ricaricare le batterie e ricominciare. Con questo nono film la saga Skywalker giungerà a conclusione, in futuro ci saranno altri film di Star Wars, ma prima una piccola pausa”.