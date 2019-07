Men in Black: International, il cast del film

Ventidue anni dopo “Men in Black”, al posto di Will Smith e Tommy Lee Jones troviamo il duo Chris Hemsworth - Emma Thompson, protagonisti di “Men in Black: International”

Spin-off della serie di film “Men in Black”, liberamente tratto dall’omonimo fumetto di Lowell Cunningham, “Men in Black: International” (ora nelle sale italiane) è un film d’azione e fantascienza diretto da F. Gary Gray.

Con un cast d’eccezione e con la partecipazione di Ariana Grande, ventidue anni dopo il debutto di “Men in Black” al posto dell’Agente J (Will Smith) e dell’Agente K (Tommy Lee Jones) troviamo un nuovo duo: l’Agente H (Chris Hemsworth) e l’Agente M (Tessa Thompson), intrepido ed egocentrico l’uno, eccellente stagista in prova l’altra. Ma vediamo, nel dettaglio, tutto il cast di “Men in Black: International”.

“Men in Black: International”: i protagonisti

Protagonista di “Men in Black: International” è Christopher “Chris” Hemsworth, attore australiano classe 1983 che i più conoscono come Thor, il dio del tuono nei film del Marvel Cinematic Universe. Cresciuto tra Melbourne e Bulman, fratello di quei Luke e Liam anche loro attori, Chris esordisce nel 2002 nella serie fantasy “Ginevra Jones”, dove interpreta il ruolo di Re Artù. La prima vera occasione della sua carriera è però la soap “Home and Away”, dove recita nei panni del personal trainer Kim Hyde per 171 episodi, dal 2004 al 2007.

Il successo, Chris Hemsworth lo raggiunge nel 2011 (dopo essere scartato per il ruolo di Gambit in “X-Men le origini: Wolverine” e di Duke in “G.I. Jo - La nascita dei Cobra”), quando si trasforma in Thor per l’omonimo film di Kenneth Branagh. Con 10 chili di muscoli in più, l’australiano veste i panni del supereroe diverse volte: in “The Avengers” (2012), in “Thor: The Dark World” (2013), in “Avengers: Age of Ultron” (2015), in “Thor: Ragnarok” (2017), in “Avengers: Infinity War” (2018) e in “Avengers: Endgame” (2019). Tra gli altri film in cui lo si vede, troviamo “Biancaneve e il Cacciatore” col suo prequel “Il cacciatore e la regina di ghiaccio”, “Rush” di Ron Howard (in cui dà volto al pilota James Hunt) e “Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick” dello stesso regista. Eletto “uomo più sexy del mondo” nel 2014, è sposato dal 2010 con Elsa Pataky, madre dei suoi tre figli.

Al fianco di Chris Hemsworth in “Men in Black: International” troviamo l’attrice e cantante statunitense Tessa Thompson. Classe 1983 e già sua collega di set in “Avengers: Endgame”, Tessa ha ottenuto, nel corso della sua carriera, importanti riconoscimenti per i ruoli impegnativi portati sul grande schermo: in “Selma - La strada per la libertà” è l’attivista per i diritti civili Diane Nash, mentre la commedia “Dear White People” di cui è protagonista trionfa al Sundance. Per i fan dell’universo Marvel è però soprattutto la coraggiosa Valkyrie.

“Men in Black: International”: il cast

Nel cast di “Men in Black: International” spicca un attore di lunghissima esperienza: è il nordirlandese Liam Neeson, candidato all’Oscar nel 1994 per “Schindler's List - La lista di Schindler” di Steven Spielberg e con all’attivo tre candidature ai Golden Globe e una ai BAFTA. Famoso per il ruolo di Bryan Mills in “Io vi troverò” (2008), “Taken - La vendetta” (2012) e “Taken 3 - L'ora della verità” (2015), ha recitato anche in alcuni episodi della saga di “Star Wars” e di “Batman”. Nominato Ufficiale dell'Ordine dell’Impero Britannico dalla Regina Elisabetta II nel 1999, è stato sposato con l'attrice Natasha Richardson fino alla morte di lei, avvenuta il 18 marzo 2009 a causa di un trauma cranico. In “Men in Black: International” è l’Agente T.

Nei panni dell’Agente O troviamo invece Emma Thompson, attrice e sceneggiatrice britannica cinque volte candidata all’Oscar per “Nel nome del padre”, “Casa Howard”, “Quel che resta del giorno” e “Ragione e Sentimento”. Dama dell'Ordine dell'Impero Britannico, ha all’attivo numerosissimi film come “Molto rumore per nulla”, “I colori della vittoria”, “Love Actually - L’amore davvero”, “Harry Potter”, “Io sono leggenda”, “An education”, “Il sapore del successo”, “Sea Sorrow - Il dolore del male” e “The Children Act - Il verdetto”.

Infine, si vede in “Men in Black: International” la pop star Ariana Grande nei panni dell’aliena sul monitor.