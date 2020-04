Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 8 aprile

Programmi TV in onda stasera

Best Bakery – Pasticcerie d’Italia (Replica), ore 21:15 Sky Uno

Terzo episodio della seconda stagione. In questa terza tappa dello speciale tour nell’area del lago di Como, i giudici incontrano i proprietari di queste tre pasticcerie: “Ponti”, “Citterio” e “Poletti”.

Gioventù bruciata, ore 21:05 Crime Investigation

Primo episodio della prima stagione, dal titolo “Aaron”. Si stima che vi siano ben 2500 detenuti condannati all’ergastolo nelle prigioni statunitensi, entrati in carcere quando erano minorenni. In questo episodio si analizza la storia di Aaron.

Jim Morrison, ore 21:15 Sky Arte

Episodio dal titolo “Classic Albums”. Alla scoperta di “The Doors”, album d’esordio della band californiana, da “Break On Through To The Other Side” a “End of the Night”.

Alone, ore 21:00 Blaze

Quarto episodio della quinta stagione, dal titolo “Il nemico peggiore”. I sopravvissuti si ritrovano a fronteggiare pericoli di ogni tipo, al fine di trovare cibo e ottenere un rifugio sicuro. Uno dei concorrenti si ritrova faccia a faccia con un temibile predatore.

Maurizio Battista: Allegro? Sì sì ma non troppo, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista protagonista di uno spettacolo esilarante. Diretto, come suo solito, solo dinanzi al suo pubblico, tra battute del tutto nuove e i grandi classici che lo hanno reso tanto famoso.

Malattie imbarazzanti XXL 1, ore 21:05 lei

Secondo episodio della prima stagione. La dottoressa Pixie incontra una donna affetta da obesità. Una condizione fisica che ha portato a un prolasso vaginale. La dottoressa Dawn invece è alle prese con un uomo che ha perso più di 120 kg, ma ora ha troppa pelle in eccesso.

Una famiglia fuori dal mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Decimo episodio della quarta stagione, dal titolo “Bufali”. Nel corso della prima caccia al bufalo, il gruppo vede la possibilità di poter mettere da parte un po’ di carne. Noah e Bam si mettono al lavoro per realizzare una cella frigorifera “naturale”.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

Primo episodio della prima stagione. I migliori costruttori di modellini si preparano per questa grande sfida. Da monster truck potenti ad aerei alimentati a cherosene, fino a motoscafi che possono raggiungere i 120 km/h.

Seconda Guerra Mondiale: cemento nazista, ore 21:00 History

La squadra prova a capire se dietro una formazione rocciosa, unica nel suo genere, possa celarsi un tunnel. Di colpo ecco apparire quella che sembra una struttura nazista.

Le isole di ghiaccio, ore 21:10 Nat Geo wild

Episodio dal titolo “Le isole solitarie”. A poche miglia dall’Antardide si trova un piccolo gruppo di isole, totalmente inospitali per l’uomo. Territori cruciali per la sopravvivenza di milioni di animali.

Serie TV in onda stasera

Babylon Berlin – 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Terzo episodio della terza stagione. L’ispettore Ratch continua a essere in lotta con i demoni del proprio passato. Porta avanti le indagini sulla misteriosa morte di un’attrice.

Stumptown – 1^ TV, ore 21:00 Fox

Episodio 15 della prima stagione, dal titolo “A tutti i costi: le cronache di Conrad Costas”. Grey accompagna Dex a Los Angeles. Il tutto è legato a un caso. Il bar viene lasciato in consegna ad Ansel e Tookie, che combineranno un disastro.

Frankie Drake Mysteries, ore 21:00 Fox life

Quinto episodio della seconda stagione, dal titolo “Vestita per uccidere”. Coco Chanel è a Toronto. Cade vittima di un tentativo di omicidio. Qualcuno suggerisce alla nota stilista di rivolgersi a Frankie per essere protetta.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Quinto episodio della 16esima stagione, dal titolo “Schegge di memoria”. La squadra tenta di scagionare un marine, che è stato condannato all’ergastolo, dopo la scoperta di una registrazione della vittima, vecchia di 50 anni.

The Sinner – 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Primo episodio della seconda stagione. Un bambino commette un terribile omicidio in Texas, paese d’origine di Harry Ambrose.

Riverdale – 1^ TV, ore 21:14 Premium Stories

Quinto episodio della quarta stagione, dal titolo “Testimone d’accusa”. Veronica dovrà fronteggiare ciò che il futuro riserva alla sua famiglia, presa tra Hiram e il processo a Hermione.

Chicago Fire – 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Nono episodio dell’ottava stagione, dal titolo “La magia dei migliori amici”. Dawson è a Chicago, così da poter prendere parte a un ballo di beneficienza. Invita Casey, che non vorrebbe andare, ma si lascia convincere da Brett.

Cosmos: odissea nello spazio, ore 20:55 National Geographic

Episodio dal titolo “Visioni galattiche”. Un viaggio alla scoperta dell’evoluzione della coscienza. Si parte dall’Antica Grecia, fino alla comprensione del futuro e, infine, possibili visioni futuristiche.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 21:05 DeA kids

Episodio 73 della prima stagione, dal titolo “Bugie a fin di bene?”. Andy scopre che i genitori gli hanno mentito, così da farlo restare al conservatorio. Evaristo scopre che Nicole gli ha mentito riguardo a Gloria, così da proteggerlo.

Blaze e le mega macchine, ore 20:55 Nick jr

Episodio 17 della seconda stagione, dal titolo “Blaze, re della velocità”. Blaze e AJ sono a Velocityville. Una città nella quale tutti i veicoli sono esclusivamente auto da corsa, le quali sfrecciano su piste splendide.

I Thunderman, ore 20:55 Nickelodeon

Quarto episodio della prima stagione, dal titolo “La grande sfida matematica”. Hank dice a Max che lo attenderà una punizione se non otterrà voti migliori. Il ragazzo decide dunque di sfruttare i suoi poteri per ottenere una “A”.

Lo Straordinario mondo di Gumball, ore 21:05 Cartoon Network

Episodio 40 della sesta stagione, dal titolo “Amici del cuore”. A Elmore si rivede il vecchio amico del cuore di Gumball. Darwin è geloso e sospetta di lui.

Tom & Jerry incontrano Sherlock Holmes, ore 21:00 Boomerang

Scotland Yard indaga su una serie di furti, messi in atto in svariate gioiellerie di Londra. La splendida cantante Red viene ingiustamente incolpata.

Vampirina, ore 21:05 Disney Junior

Episodio dal titolo “Nonnapira la grande”. Vampirina decide di portare a scuola l’ottima zuppa preparata con amore da sua nonna.

Guarda anche i film in onda stasera in TV