Se il Coronavirus ci costringe a restare in casa fino al termine (non ancora prevedibile) della pandemia, ci sono diversi modi per combattere la noia che potrebbe assalire in questo periodo di "clausura" forzata. Uno di questi sono le serie tv di Sky: tra le novità in prima tv del mese di aprile e le fiction storiche da poter rivedere con la tecnologia On Demand, i titoli sono tantissimi e per i gusti di tutti gli appassionati. Ecco quelli imperdibili

Le novità di aprile

Tra le novità del mese di aprile, impossibile non ricordare la terza stagione di “Babylon Berlin”, la produzione originale tedesca di Sky ambientata nella Berlino di fine anni '20. In onda da mercoledì 1 aprile, Volker Bruch, che interpreta l’ispettore Gereon Rath, è ancora protagonista della serie noir. La prima e la seconda stagione sono disponibili On Demand, così come i primi episodi di quest'ultima. Alla terza stagione è anche giunta “Westworld”, in onda da marzo fino alla fine di aprile ogni lunedì in versione originale sottotitolata. In questi nuovi episodi della serie, ambientata in un parco divertimenti popolato da androidi, accanto alla protagonista Evan Rachel Wood (che interpreta Dolores) ci sono anche Aaron Paul e Vincent Cassel. Come per "Babylon Berlin", i nuovi episodi e le stagioni 1 e 2 di "Westworld" sono disponibili On Demand.

Le prime assolute

Per quanto riguarda le serie all’esordio, dal 17 aprile parte su Sky Atlantic “Diavoli”, una produzione originale di Sky ambientata nel mondo della finanza (IL TRAILER). Protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, rispettivamente interpreti di Massimo Ruggero, giovane broker assetato di soldi e successo, e del suo mentore Dominic Morgan. Gli episodi saranno disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV, in concomitanza con la messa in onda. Alla prima stagione è anche “Yellowstone”, la serie western con Kevin Costner iniziata lo scorso 13 marzo e il cui attesissimo finale è previsto per venerdì 10 aprile. Per chi non avesse visto i primi episodi, sono tutti recuperabili On Demand e in streaming su NOW TV.

Le serie migliori nelle “maratone” di Sky

Non solo le novità assolute. Per chi volesse vedere (o rivedere) le produzioni originali Sky, dal 3 al 16 aprile è disponibile “Sky Atlantic Maratone” al canale 111. Da “Romanzo Criminale” a “Chernobyl”, ma anche le imperdibili “ZeroZeroZero” (FOTO), “Il Miracolo”, e le due serie di grande successo con Jude Law “The Young Pope” e “The New Pope”. Due maratone al giorno e generi diversi che includono anche "The Outsider", “Big Little Lies”, “Catch-22”, “Euphoria”, “The Loudest Voice – Sesso e potere”, “His Dark Materials – Queste oscure materie”, e molto altro ancora. Anche queste serie tv sono visibili On Demand.

Gomorra e le altre serie On Demand

Per i fan della serie “Gomorra”, invece, con una stagione al giorno sul canale 111 dal 10 al 13 aprile, viene celebrata l’uscita su Sky Cinema del film “L’immortale”. Una full immersion in quella che ha dimostrato negli anni di essere tra le fiction più amate in assoluto. Serie che, oltre alla maratona di quattro giorni dal 10 al 13 aprile, è visibile anche On Demand. Così come, con la tecnologia Sky, è possibile rivedere altre serie cult come il trittico “1992”, “1993” e “1994”, ma anche “In treatment”, “Das Boot”, “Riviera”, “Fortitude” e molte altre.