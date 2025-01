Aubrey Plaza rompe il silenzio dopo la morte di Jeff Baena

Il regista di The Brutalist Brady Corbet, 36 anni, premiato ai Golden Globe come miglior regista, ha voluto ricordarlo. "Stasera il mio cuore è con Aubrey Plaza e la famiglia di Jeff", ha detto, mentre le telecamere inquadravano tra il pubblico un emozionato Adrien Brody.

Plaza, che ha iniziato a frequentare Baena nel 2011 per poi sposarlo nel 2021, ha collaborato con lui in film come Life After Beth - L'amore ad ogni costo del 2014, The Little Hours del 2017 e Spin Me Round - Fammi girare del 2022.

La dichiarazione arriva dopo che Aubrey Plaza è stata costretta a disertare il ruolo di presentatrice alla cerimonia dei Golden Globe ( FOTO ), nella serata di domenica 5 gennaio. Ruolo rivelato solamente venerdì, lo stesso giorno in cui i funzionari del Los Angeles County Medical Examiner hanno confermato che Baena, 47 anni, è stato trovato morto in una casa di Los Feliz, a Los Angeles. Successivamente, è stato reso noto che l'uomo - di professione regista - si è tolto la vita .

In una breve dichiarazione ottenuta dal DailyMail, l'addetta stampa dell'attrice ha affermato: " È una tragedia inimmaginabile . Siamo profondamente grati a tutti coloro che ci hanno offerto supporto. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy in questo momento".

Il sostegno del web

L'assenza di Aubrey Plaza ai Golden Globe ha tenuto banco su X.

In risposta a un utente che suggeriva che l'attrice avrebbe dovuto partecipare come dimostrazione di forza personale, un altro utente ha risposto: "Ha perso il suo compagno di vita, al suo fianco da quattordici anni, solo poche ore fa: non ha bisogno di presentarsi per essere vista come forte, è in lutto e ha bisogno di essere vulnerabile o di scegliere come soffrire, senza dover dimostrare nulla".

Il marito di Aubrey Plaza è appena morto e la quantità di tweet "oh, è single" e "e i Golden Globes" sono disgustosi", ha detto l'utente. "Pensate prima di twittare. So che è dura per alcuni di voi, dato che non hanno un lobo frontale sviluppato, ma lasciate stare quella donna, cazzo."

Plaza ha inoltre ricevuto il sostegno di colleghe come Julia Fox e Selma Blair. "Nessuna parola può descrivere questo momento doloroso", ha detto Blair. Mentre Fox ha scritto ad Aubrey "Ti mando tanto amore" con l'emoji di una colomba.

"Era un regista di talento con gusto e visione impeccabili, era un connettore di persone, un promotore di possibilità, il ragazzo che sa sempre dov'è il miglior ristorante, ovunque ci si trovi", ha detto invece Adam Pally, amico e collaboratore di Baena.