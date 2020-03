C’è la storia (assai stramba) di una famiglia di circensi e la vita (molto avventurosa) del mugnaio eretico giustiziato per ordine del Papa. Ci sono i libri di scienza e i fumetti dedicati alla parità di genere, ma c’è spazio anche per i classici e per gli ebook, in alcuni casi scaricabili gratuitamente. Le possibilità di lettura, in questi giorni, non mancano. Anche perché il tempo a disposizione, per gran parte di noi, è decisamente aumentato. Proviamo allora a mettere un po’ d’ordine tra gli scaffali, segnalandovi un po’ di titoli che meritano decisamente la lettura.

Scienza

Impossibile non partire dai saggi, impensabile non tirare fuori almeno un titolo sull’emergenza di queste settimane. Il consiglio è quasi d’obbligo: "Spillover" di David Quammen. Pubblicato qualche tempo fa con Adelphi, è tornato sotto la lente di giornali e lettori perché ha raccontato in anticipo i rischi del "Big One", la grande epidemia che molti osservatori temevano. Ma cos'è lo "spillover"? E' il salto di specie, la scintilla da cui parte la grande emergenza e di cui l’uomo è in parte responsabile. “Là dove si abbattono gli alberi e si uccide la fauna, i germi del posto si trovano a volare in giro come polvere che si alza dalle macerie. Un parassita disturbato nella sua vita quotidiana e sfrattato dal suo ospite abituale ha due possibilità: trovare una nuova casa, un nuovo tipo di casa, o estinguersi. Dunque non ce l'hanno con noi, siamo noi a esser diventati molesti, visibili e assai abbondanti".

Di questo libro e di molti altri parla un altro saggio, pubblicato da Laterza. Si intitola “Leggere la terra e il cielo”, lo firma Francesco Guglieri ed è una guida personale alla letteratura scientifica per i non addetti ai lavori. Il viaggio di Guglieri è intrigante per almeno due ragioni: racconta aspetti poco conosciuti; lo fa con la chiarezza e l'entusiasmo dell'appassionato (rifuggendo da tutto lo strumentario dell'addetto ai lavori). Se avete voglia di dare un occhio a un'anticipazione, cliccate qui: troverete un ritratto del grande Oliver Sacks, il neurologo che contribuito a portare la scienza nella letteratura.

Storia

Volete restare tra i saggi, orientandovi sulla storia? Tre suggerimenti.

Il primo è dedicato alla "Grande Vienna ebraica" (Bollati Boringhieri), lo firma Riccardo Calimani e racconta i venti anni in cui la capitale dell’impero austro-ungarico fu uno straordinario laboratorio affollato da scrittori, artisti e intellettuali di primo piano (qui trovate la recensione).

Il secondo lo ha scritto Emilio Gentile, ad oggi il più autorevole storico del fascismo, ed è dedicato a "Quando Mussolini non era il duce" (Garzanti). E' un'indagine sul primo Mussolini: racconta come fu in grado di intuire le tendenze del proprio tempo ma spiega bene anche come all’inizio non ruscì a scegliere le vie da seguire per realizzare le sue ambizioni. E, soprattutto ricostruisce bene come dovette rinnegarsi pur di conquistare il potere (se volete saperne di più, cillcate qui).

"Il formaggio e i vermi" (Adelphi) racconta invece l'odissea di Menocchio, uno dei pochissimi contadini che in Friuli nel Cinquecento sapevano leggere e far di conto e che si trovò al centro di due processi per aver diffuso idee sovversive, finendo sulla forca (la recensione).



Racconti senza spendere un euro

Leggere senza spendere? Non è una pretesa così irrealizzabile. Ci sono un po' di opzioni che potrebbero fare al caso vostro. Adelphi, per esempio, ha reso disponibile gratuitamente “In cerca di guai” di Mark Twain: “Per esplorare - dicono dalla storica casa editrice milanese - il Far West senza muovervi da casa, visti i tempi difficili”. Per chi apprezza invece la misura breve del racconto ma vuole declinarla su scrittori contemporanei, segnaliamo che su Ibs si può scaricare gratuitamente l’ebook “Questione di spazio” di Mauro Corona. Questi sono solo due consigli: qui ne troverete altre, sempre senza costi.

Fumetti gratis

Chi vuole invece orientarsi sui fumetti senza toccare il portafogli potrà orientarsi su una buona dose di scelte. La casa editrice italiana Coconino Press, per esempio, ha deciso di rendere disponibili per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, dei fumetti gratis sul portale Issuu. Lo stesso ha fatto ReNoir Comics: l'appuntamento, in questo caso, è ogni lunedì e giovedì. Coconino Press e ReNoir Comics non sono sole: qui trovate l'elenco delle iniziative delle altre case editrici.

Non è gratis ma merita senz'altro la lettura "Bastava chiedere!": dieci storie della fumettista Emma edite da Laterza e che raccontano quanto la strada per una reale parità di genere sia ancora lunga. Non ne siete convinti? Date un occhio a una di queste tavole.

Romanzi sopra le mille pagine

Se il tempo che avete a disposizione è molto, e la volontà di leggere è altrettanto, si può pensare di affrontare anche qualche lettura considerata proibitiva. Proviamo a suggerire allora tre libri che superano quota mille pagine, ma che lo fanno felicemente e con grande tenuta narrativa. Partiamo da un classico: "Il Conte di Montecristo" di Alexandre Dumas. Citatissimo, d'accordo, ma fino a quanto letto? Gli altri due sono "Il ragazzo giusto" di Vikram Seth (Tea) e "Una vita come tante" di Hanya Yanagihara (Sellerio). Il primo è ambientato a Brahmpur, nell'India settentrionale, il secondo ha per protagonisti 4 ex studenti del college. Entrambi sono entrati nelle grazie dei critici del "Times" che non hanno fatto fatica a innaomarsene. Volete saperne di più o, semplicemente, volete avere qualche altro titolo di romanzi ponderosi? Trovate altre proposte in questa gallery.

Romanzi contemporanei

Se cercate invece qualche buona storia senza imbarcarvi in lunghissime letture, vi suggeriamo questi due romanzi.

“Perché il bambino cuoce nella polenta” di Aglaja Veternayi (Keller) racconta la storia di una famiglia di circensi con la grazia tipica dei grandi autori e senza mai annoiare il lettore (qui la recensione).

"La straniera" di Stefan Hertmans è un romanzo storico ambientato nella Francia dell’XI secolo. Protagonisti, un figlio di un rabbino e un’aristocratica cristiana che scappano braccati dalle rispettive famiglie riparando in Provenza prima di finire vittime del fanatismo religioso (qui per saperne di più).

Tre autori del Novecento

Nessuno di questi titoli vi ha convinto? Vi suggeriamo allora tre grandi autori del Novecento. Partiamo dall'Italia, con due nomi: Giorgio Scerbanenco ed Aldo Buzzi. Il primo è universalmente considerato il maestro del noir italiano (fotostoria) ma è stato anche uno scrittore di romanzi rosa, oggi assai rivalutati (qui la recensione dell'ultimo pubblicato). Di Buzzi, un autore cult rimasto inevitabilmente prigioniero della sua originalità, sempre La Nave di Teseo ha pubblicato l'intera opera, riportando così in libreria almeno un paio di spigolature che meritano la lettura (ecco quali sono). Il terzo nome arriva invece dal Belgio ed è un intramontabile: Georges Simenon, l'inventore del commissario Maigret (fotostoria) e l'autore di numerosi altri godibilissimi romanzi, come "Marie la strabica" (la recensione).

Ascoltare senza leggere

Gli ultimi consigli sono destinati a chi non ha voglia di leggere ma di ascoltare delle storie. Ogni giorno alle 12 in diretta sull'account Instagram degli editori Laterza si apre #CasaLaterza: si tratta di alcuni brevi “Conversazioni d’autore" con scrittori e storici come Alessandro Barbero (qui gli indirizzi utili e il programma). Per chi vuole invece altri suggerimenti, vi segnaliamo l'iniziativa dell'Aie #godiamociunlibro: è una sorta di staffetta letteraria in cui diversi scrittori raccomandano o segnalano un titolo. Se alla fine di questo articolo non avete trovato ancora ciò che vi inteeressa, potete proseguire la ricerca nel nostro speciale dedicato alla lettura.