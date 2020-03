I 5 ebook gratis da scaricare e leggere assolutamente

Social network e altre piattaforme sottraggono quotidianamente parecchio tempo, ma con il comandamento “io resto a casa”, che riassume il nuovo decreto contenente le misure per la gestione dell’emergenza coronavirus in Italia, è impossibile non trovare spazio anche per recuperare quei libri da tempo nella lista della spesa. Ancora meglio se la lettura avviene in formato ebook: nessun bisogno di uscire di casa per l’acquisto e possibilità di radunare tutti i titoli più interessanti in un unico device. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma sono tanti gli ebook gratuiti scaricabili in rete: ecco una semplice guida utile a scoprire i più imperdibili.

“In cerca di guai” di Mark Twain

Tra le novità più degne di nota c’è indubbiamente quella annunciata dalla casa editrice Adelphi, che ha annunciato sul proprio canale Twitter di avere reso scaricabile gratuitamente l’ebook “In cerca di guai” di Mark Twain, “per esplorare il Far West senza muovervi da casa, visti i tempi difficili”, si legge nel post.

“Sul confine” di Marco Conti

Anche sul Mondatori Store sono tanti i libri che si possono scaricare gratis in formato ebook: è il caso ad esempio del libro scritto da Marco Conti e intitolato “Sul confine: dieci storie di solitudine, disperazione e sesso”, già consigliato nel recente passato dal giornalista Andrea G. Pinketts, che lo aveva inserito tra le migliori uscite degli ultimi anni.

“A ogni costo” di Brenna Aubrey

Sempre dallo store online di Mondadori si può effettuare il download gratuito dell’ebook “A ogni costo” di Brenna Aubrey, autrice bestseller di Usa Today. Si tratta del primo volume della serie “Manipolare il Sistema”, che racconta la nascita e l’evoluzione dell’insolita relazione amorosa tra la giovane studentessa Mia Strong e il miliardario Adam Drake.

“Ante-virus” di Andrea Sales

Tra i libri più quotati dell’ultimo periodo, Ibs propone gratis in formato ebook “Ante-virus. Come gestire rischi e paure virali, nella società del web”, un volume edito da De Agostini e scritto da Andrea Sales che punta a dare ai lettori gli strumenti per gestire l’ansia e capire come informarsi nel mare magnum dell’informazione odierna, dal quale spesso si rischia di essere sopraffatti.

“Questione di spazio” di Mauro Corona

Per chi apprezza invece i racconti più corti, sempre su Ibs si può scaricare gratuitamente l’ebook “Questione di spazio” di Mauro Corona. In poco più di una decina di pagine viene concentrata l’avventura di cinque amici in partenza per una battuta di caccia sulle vette dolomitiche del Borgà, una narrazione che è parte della raccolta “Venti racconti allegri e uno triste”.