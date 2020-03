Fumetti online gratis: le iniziative delle case editrici italiane

Leggere è un buon modo per passare il tempo quando non si può uscire di casa. Oltre ai libri, anche i fumetti rappresentano una validissima fonte di intrattenimento per adulti e bambini: ne esistono di ogni tipo, dai manga giapponesi alle opere realizzate dagli artisti del panorama francobelga, e non è difficile trovare almeno una lettura adatta ai propri gusti. In seguito all’introduzione delle misure restrittive necessarie per affrontare l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24), varie case editrici italiane hanno iniziato a rendere disponibili gratuitamente ai lettori alcune delle opere da loro pubblicate, tutte disponibili in formato digitale.

Le iniziative di Coconino Press

Sulle proprie pagine social, la casa editrice italiana Coconino Press renderà disponibili, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, dei link per leggere gratuitamente alcuni dei suoi fumetti sul portale Issuu. L’iniziativa, chiamata “Una quarantena di fumetti”, è iniziata giovedì 12 marzo con Cheese, il primo libro di ZUZU, che nel 2019 ha ottenuto un notevole successo di pubblico e critica. Dopo 24 ore l’opera è stata sostituita da “Super Relax” del Dr. Pira. Nei giorni successivi sono arrivati anche “Il tramonto del Sea Breeze” di Vitt Moretta e “La mia vita disegnata male” (LMVDM) di Gipi. Inoltre, di domenica la casa editrice rende disponibili gratuitamente sei albi legati all’iniziativa “Fumetti nei musei”, comprendente storie ambientate nei luoghi della cultura italiani.

I fumetti gratuiti di ReNoir Comics

Anche ReNoir Comics sta portando avanti un’iniziativa simile a quella di Coconino Press. Ogni lunedì e giovedì la casa editrice rende disponibile gratuitamente una delle proprie opere su Issuu, dove chiunque può leggerla gratuitamente. Per ora sulla piattaforma è possibile trovare “Padre Brown – La croce azzurra” di Davide Barzi e Marco “Will” Villa, “Fantazoo 1” di Will Raymakers e Thijs Wilms e un’antologia di racconti di “Don Camillo a fumetti” e “Corrierino delle famiglie” di Davide Barzi, Ennio Bufi, Adriano Fruch, Alberto Locatelli, Werner Maresta e Roberto “Drakar” Meli.

Le altre iniziative

Anche su Yep! Comics, il servizio on-demand di Shockdom, sarà possibile leggere gratuitamente vari fumetti fino al 3 aprile, tra cui varie opere di Giorgio Battisti, Giuseppe Andreozzi, Giovanni Ballati e Albo. Edizioni Npe, invece, ha reso disponibili online due numeri della rivista Scuola di fumetto, che tutti gli appassionati dell’argomento potranno sfogliare gratis fino al termine dell’emergenza sanitaria. Infine, Hikari Edizioni ha deciso di venire incontro alle esigenze dei lettori mettendo a disposizione degli sconti sulle spedizioni.