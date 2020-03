MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - E' in programma stamani alle 9 il Cdm per il varo del decreto 'cura-Italia', con le ultime misure per l'emergenza coronavirus. Aiuti per medici, lavoratori, famiglie e imprese; un'iniezione di sostegno all'economia da circa 25 miliardi; finanziamenti mobilitati per 350 miliardi. Superati intanto i 20mila contagi nel nostro Paese, con la Lombardia che conta oltre la metà dei 2mila decessi registrati finora in Europa. E oggi a Milano arriverà Bertolaso, per realizzare un nuovo ospedale. .( SPECIALE LE MISURE DEL GOVERNO ).

La situazione negli Usa

Negli Usa si contano 3.400 casi e 65 morti. New York, Los Angeles, lo stato di Washington e la California decidono la chiusura di bar e ristoranti; Las Vegas spegne i casinò. Biden e Sanders chiedono l'esercito e accusano Trump di sottovalutare l'emergenza.

La situazione in Europa

L'Europa si scopre sempre più travolta dal coronavirus, con i decessi che hanno superato quota 2.000. Indugia ancora nelle misure la Francia, dove ieri si è votato per le comunali: astensione alle stelle, ma anche la movida; oggi riunione del governo sulle misure sanitarie da adottare. La Germania chiude le frontiere. La Spagna schiera l'esercito. In Austria e Repubblica Ceca misure come in Italia.