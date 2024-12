Salvini, è il giorno della sentenza nel processo Open Arms. LIVE

"Oggi tutta l'attenzione dell'opinione pubblica è rivolta alla sentenza del processo Open Arms a carico dell'ex ministro degli interni Matteo Salvini. Non mi interessa commentare la sentenza in sé, perché preferisco guardare la luna e non il dito. Oltre la cronaca e gli individui, ci sono la storia e le strutture sociali. La luna è tutta la crudele sofferenza inflitta a una moltitudine di esseri umani e lavoratori in nome della difesa dei confini dai clandestini Come se le persone migranti rappresentassero una minaccia militare o economica e di per sé fossero qualcosa di diverso da noi. Viaggi disperati, incidenti, naufragi. Muri, filo spinato. Campi di concentramento, prigioni. Pratiche di selezione, respingimenti, deportazioni. Documenti negati, diritti calpestati. Polizie e milizie private". Lo scrive su X l'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. "È questa luna oscura che tutti dobbiamo guardare. La migrazione, oggi, è la principale questione razziale della nostra epoca e il terreno di scontro privilegiato su cui le destre costruiscono la loro egemonia. Occorre portare avanti un profondo lavoro culturale e politico per affermare - senza ambiguità - che il problema non sono le persone migranti, ma il capitalismo razziale. Affrontando la paura del diverso e proponendo una rottura con lo sfruttamento, potremo comprendere che il principio di eguaglianza non è solo un valore etico, ma la chiave per una vita materiale e spirituale degna, prospera e in pace", conclude Salis.