Borgo Valsugana, trovata donna morta schiacciata da divano armadio

Teresa Di Fiore, professoressa sessantenne dell'Istituto tecnico Tambosi di Trento e originaria di un paese vicino a Tivoli in provincia di Roma, sarebbe rimasta vittima del crollo dell'armadio letto posizionato a pochi centimetri dal suo letto in quella casa in cui viveva da circa un anno. Intanto il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia per determinare con esattezza le cause del decesso. Non ci sono dubbi che si sia trattato di un incidente domestico.