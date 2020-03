Australia, supermercati dedicano orario per anziani

Diversi supermercati in Australia hanno riservato un'ora di apertura solo per gli anziani, in modo da permettere loro di fare la spese con più serenità e limitare il rischio di contagio da Covid-19. Di fronte ad alcuni negozi di Melbourne, nel Sud, o persino di Sydney, si sono formate lunghe code molto presto e alcuni clienti hanno rinunciato. "Questo e' il primo giorno in cui abbiamo adottato questa ora dedicata e sappiamo che non tutto e' stato perfetto in tutti i nostri negozi", ha riconosciuto in un comunicato stampa il direttore generale dei supermercati Woolworths, Claire Peters, il cui gruppo ha riservato l'orario dalle 7 alle

8 ad anziani e disabili.