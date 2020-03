Coronavirus: partono le conversazioni d'autore #CasaLaterza

Due settimane di conversazioni d’autore nei giorni in cui l’Italia è bloccata a causa del coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). A partire da mercoledì 18 marzo prende il via l'iniziativa #CasaLaterza che propone “Conversazioni d’autore" ogni giorno alle ore 12 in diretta sull'account Instagram di Editori Laterza. Il tutto proseguirà fino al 3 aprile (LO SPECIALE LIBRI DI SKYTG24 - LO SPECIALE SUL CORONAVIRUS)

Il calendario

I primi tre appuntamenti saranno con Enrico Giovannini mercoledì 18 marzo, Alessandro Barbero giovedì 19 e Marta Fana venerdì 20. Il calendario con tutte le conversazioni sarà disponibile dal 17 marzo sul sito di Laterza, oltre gli aggiornamenti su tutti i canali social della casa editrice (L'INIZIATIVA #IOLEGGOPERCHÈ).

“I buoni libri aiutano sempre a vivere meglio”

"In queste giornate eccezionali desideriamo condividere con i nostri lettori quanto di più prezioso abbiamo: lo sguardo dei nostri autori sulla nostra contemporaneità”, spiega una nota della casa editrice. “Per questo abbiamo pensato all'iniziativa #CasaLaterza: ogni giorno, da mercoledì 18 marzo fino al 3 aprile tra le 12.00 e le 13.00, in diretta sull'account Instagram di Editori Laterza, converseremo con storici, economisti, giornalisti, scienziati che animano con le loro idee il nostro catalogo. Ci collegheremo con la loro casa e condivideremo domande, curiosità, dubbi, riflessioni sul loro lavoro, su questo tempo e su quello che verrà”. Giuseppe Laterza spiega che “partiremo dai libri perché è il nostro lavoro, ma anche perché pensiamo che i buoni libri aiutino sempre a vivere meglio e a pensare il presente. Ogni giorno, apriremo la finestra di casa - la casa editrice in cui lavoriamo - per guardare al mondo fuori. Come si fa, appunto quando si apre un libro".