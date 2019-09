ZeroZeroZero a Venezia 2019, 5 cose da sapere sul cast della serie tv

Dopo la presentazione di The New Pope con la presenza del divo Jude Law (qui potete trovare tute le foto più belle di ieri e di oggi dell’attore inglese), la 76.ma edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è pronta a regalarci nuove emozioni. Oggi, giovedì 5 settembre, avverrà la presentazione, in anteprima mondiale, di ZeroZeroZero, la serie originale Sky Studios tratta dal libro omonimo di Roberto Saviano.

La serie vanta la firma registica di Stefano Sollima e sarà presentata come Evento Speciale fuori concorso. Il debutto di ZeroZeroZero è al momento previsto nel 2020 su Sky in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, su CANAL+ in Francia e nei paesi francofoni di Europa e Africa, su Amazon Prime Video negli USA, in Canada, America Latina e Spagna.

ZeroZeroZero: la trama

ZeroZeroZero è uno spaccato forte e diretto sui sistemi criminali che ruotano intorno a una delle merci più redditizie della malavita: la cocaina. Gli otto episodi seguiranno il viaggio di una nave portacontainer dal punto di partenza in Messico fino a quello di arrivo in Calabria raccontando le storie e il mondo di tutte le persone che ruotano intorno a tale commercio: dal boss malavitoso allo spacciatore della strada passando per tutti i gradini della piramide criminale coinvolta.

ZeroZeroZero: le location

La produzione di ZeroZeroZero ha attraversato tre continenti per la realizzazione della serie che si prepara a conquistare milioni di persone in tutto il mondo: Europa, Africa e Stati Uniti d’America. Gli otto episodi hanno richiesto un anno di riprese.

ZeroZeroZero: il cast

In questa giornata alcuni degli attori principali di ZeroZeroZero sono attesi sul red carpet del Festival di Venezia.

Ecco il cast degli attori principali e i ruoli interpretati all’intero della serie:

Andrea Riseborough nei panni di Emma Lynwood

Dane DeHaan nei panni di Chris Lynwood

Gabriel Byrne nei panni di Edward Lynwood

Harold Torres nei panni di Manuel Contreras

Giuseppe De Domenico nei panni di Stefano La Piana

Adriano Chiaramida nei panni di Don Minu

Noé Hernández nei panni di Varas

Tcheky Karyo nei panni di François Salvage

Francesco Colella nei panni di Italo Curtiga

ZeroZeroZero: le curiosità sul cast

1. Andrea Riseborough ha preso parte a uno dei film più premiati di sempre agli Academy Awards, infatti l’attrice ha interpretato Laura Altimar all’interno di “Birdman”, vincitore di quattro Academy Awards.

2. Dane DeHaan è stato il protagonista di “Valerian e la città dei mille pianeti” di Luc Besson in cui ha lavorato al fianco di una delle modelle e influencer più popolari al mondo, ovvero la bellissima Cara Delevingne.

3. Il debutto cinematografico di Andrea Riseborough avviene con il film “Venus” che vede come protagonista uno degli attori più famosi di sempre, ovvero Peter O'Toole.

4. Gabriel Byrne è tra gli artisti irlandesi più apprezzati al mondo, nella sua lunga carriera vanta anche la vittoria di un Golden Globe come “Miglior attore in una serie drammatica”.



5. Nel 2014 Dane DeHaan prende parte a “The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro” in cui interpreta Harry Osborn. Il film si rivela un grande successo guadagnando oltre settecento milioni di dollari al botteghino internazionale.