Da How I Met Your Mother alla Marvel, la carriera di Cobie Smulders

Cobie Smulders è una delle attrici più apprezzate del piccolo schermo che, ormai da alcuni anni, ha dato il via alla propria carriera cinematografica. Nata a Vancouver il 3 aprile 1982, è registrata all’anagrafe come Jacoba Francisca Maria Smulders. Il soprannome Cobie è il diminutivo di Jacoba, nome ereditato dalla pro-zia.

Inizia a recitare al liceo, cimentandosi in alcune produzioni scolastiche. Nel 2002 ha dato il via alla propria carriera televisiva, raggiungendo la celebrità grazie alla serie TV “How I Met Your Mother”, con il ruolo di Robin Scherbatsky, interpretato dal 2005 al 2014.

Le serie TV di Cobie Smulders

I primi passi della carriera attoriale di Cobie Smulders sono stati mossi in televisione. A partire dal 2002, ha recitato in singoli episodi di alcune produzioni, come “Special Unit 2”, “Jeremiah”, “Tru Calling”, “Smallville”, “Andromeda” e “The L Word”. A questo si aggiunge “Veritas: The Quest”, cancellata dopo una sola stagione.

L’anno della svolta è il 2005, quando il mondo la conosce per “How I Met Your Mother”. In seguito ha trovato spazio in alcuni episodi di “Agents of S.H.I.E.L.D.”. Sul set di “Una serie di sfortunati eventi” ha ritrovato Neil Patrick Harris, il Barney di “How I Met Your Mother”, per poi cimentarsi in “Compagni di università” e “Stumptown”.

I migliori film di Cobie Smulders

Il suo esordio avviene nel 2004 con “A testa alta”. Il successo, anche in questo caso, giunge col passare degli anni. Dopo le prime stagioni di “How I Met Your Mother”, entra nel mondo della Marvel nel 2010 con “Agents of S.H.I.E.L.D.”.

Il suo ruolo è quello di Maria Hill, che lavora fianco a fianco con Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson. Due anni dopo il suo ruolo viene confermato in “The Avengers” di Joss Whedon. Ha inizio così una carriera sul grande schermo, particolarmente legata al ruolo della Hill.

The Avengers, 2012

REGIA: Joss Whedon

ATTORI: Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson, Clark Gregg, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany, Lou Ferrigno, Jenny Agutter, Walter Perez, Rashmi Rustagi, Evan Kole

Primo capitolo nel quale tutti i membri degli Avengers si riuniscono per riuscire a salvare New York, e il mondo intero, da un attacco alieno. Dovranno però riuscire a superare le proprie differenze, coordinati da Nick Fury e da Maria Hill.

Delivery Man, 2013

REGIA: Ken Scott

ATTORI: Vince Vaughn, Cobie Smulders, Chris Pratt, Britt Robertson, Jack Reynor, Bobby Moynihan, Matthew Daddario, Zivile Kaminskaite, Chris Hernandez, Erin Gerasimovich

Un uomo qualunque scopre un giorno d’avere ben 553 figli. Il tutto è frutto di una donazione fatta a una banca del seme 20 anni prima. Ben 142 di loro hanno intentato causa per conoscere la sua identità e lui dovrà decidere cosa fare.

Captain America: The Winter Soldier, 2014

REGIA: Anthony e Joe Russo

ATTORI: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Anthony Mackie, Scarlett Johansson, Robert Redford, Sebastian Stan, Cobie Smulders, Frank Grillo, Toby Jones, Emily VanCamp

Captain America deve fronteggiare il pericolo rappresentato dall’Hydra, con un pericoloso criminale a piede libero che dev’essere fermato. Questi si scopre essere il migliore amico di Cap, ora noto come “Soldato d’Inverno”, la cui memoria sembra essere stata spazzata via.

Avengers: Age of Ultron, 2015

REGIA: Joss Whedon

ATTORI: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Aaron Taylor-Johnson, Jeremy Renner, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson, Stellan Skarsgård, Cobie Smulders, Andy Serkis, Idris Elba, James Spader, Hayley Atwell, Paul Bettany, Don Cheadle, Thomas Kretschmann, Stan Lee

Gli Avengers si ricongiungono con il solo scopo di riuscire ad avere la meglio su di un androide noto come Ultron, creato da Tony Stark. Un errore di laboratorio, inizialmente nato con intenzioni pacifiche. Un pericolo enorme per il mondo, che richiede un’alleanza con Quicksilver e Scarlet.

Unexpected, 2015

REGIA: Kris Swanberg

ATTORI: Cobie Smulders, Anders Holm, Gail Bean, Elizabeth McGovern

Samantha è un’insegnante di scienze. Lavora in un liceo che sta per chiudere le porte, quando scopre d’essere incinta. Il suo fidanzato le propone di guardare al futuro, a una vita insieme. Samantha è invece combattuta all’idea di dover porre un freno alla propria carriera.

Jack Reacher – Punto di non ritorno, 2016

REGIA: Edward Zwick

ATTORI: Tom Cruise, Cobie Smulders, Patrick Heusinger, Robert Knepper, Aldis Hodge, Austin Hébert, Sabrina Gennarino, Danika Yarosh

Un ufficiale dell’esercito, accusato di tradimento, viene arrestato. Jack Reacher dà così il via a una pericolosa indagine, che porta allo scoperto una vera e propria cospirazione, ordita dalle alte sfere del governo USA.

Avengers: Infinity War, 2018

REGIA: Anthony e Joe Russo

ATTORI: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Karen Gillan, Pom Klementieff, Chris Pratt, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, Zoe Saldana, Dave Bautista, Cobie Smulders, Vin Diesel, Sebastian Stan, Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Bradley Cooper, Chadwick Boseman, Mark Ruffalo, Paul Bettany, Benicio Del Toro, Sean Gunn, Benedict Wong, Anthony Mackie, Terry Notary

La minaccia del malvagio Thanos incombe sull’intero universo. Potrebbe schioccare le dita, se completasse il proprio piano, dimezzando la popolazione su ogni pianeta. Gli Avengers sono l’unica soluzione possibile per questa totale disfatta.

Avengers: Endgame, 2019

REGIA: Anthony e Joe Russo

ATTORI: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Jekesai Gurira, Bradley Cooper, Josh Brolin, Evangeline Lilly, Sebastian Stan, Dave Bautista, Chadwick Boseman, Michelle Pfeiffer, Jon Favreau, Elizabeth Olsen, Ty Simpkins, Tom Holland, Gwyneth Paltrow, Hiroyuki Sanada, Pom Klementieff, Terry Notary, Tilda Swinton, Frank Grillo, Katherine Langford, Winston Duke, Kerry Condon, Sean Gunn, Benedict Wong, Emma Fuhrmann

Atto finale del primo grande ciclo cinematografico della Marvel. Thanos ha schioccato le dita e la Terra vanta metà della popolazione. Il mondo è allo sbando e ciò che resta degli Avengers ha un piano per tentare di ristabilire l’ordine precedente.

REGIA: Jon Watts

ATTORI: Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Cobie Smulders, Marisa Tomei, Jon Favreau, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Angourie Rice, Remy Hii, Martin Starr, Numan Acar, Tony Revolori, Jacob Batalon, Hemky Madera, J.B. Smoove

Peter Parker parte con il resto della propria classe per una gita in Europa. Si ritrova però in una missione a dir poco complessa, su ordine di Nick Fury, seguito dalla fedele Maria Hill. Un film che potrebbe modificare la storia di Spider-Man nel prossimo ciclo cinematografico della Marvel.