Da How I Met Your Mother a La vita secondo Jim, ecco i migliori episodi delle serie tv dedicati a San Patrizio

Il 17 marzo si festeggia San Patrizio, patrono d’Irlanda. Col trascorrere degli anni la festività si è diffusa un po’ in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, considerando anche l’ampia comunità irlandese negli USA. Nella maggior parte dei casi si tende a connettere la Festa di San Patrizio al consumo smisurato di alcool e, ovviamente al colore verde. Si tratta in realtà di una celebrazione di origine cristiana, che commemora l’arrivo del cristianesimo in Irlanda, nel corso del V secolo d. C., proprio grazie a Patrizio, al tempo vescovo.

Come detto, negli Stati Uniti la festività è particolarmente amata. In ogni parte del Paese è possibile vedere fiumi di persone darsi alla pazza gioia, in strada e nei locali, armati di sgargianti vestiti verdi, quadrifogli e tanto alcool verdeggiante. Il passo dalla tradizione al mondo delle serie TV è stato alquanto breve e molti sono gli esempi di episodi a tema. Ecco quelli da recuperare in questa giornata.

How I Met Your Mother

L’episodio che l’amata serie comedy “How I Met Your Mother” dedica alla festa di San Patrizio è precisamente la dodicesima della terza stagione. La storia ruota principalmente intorno a Ted e Barney. Il primo ha soltanto voglia di divertirsi, dopo i falliti tentativi passati di riuscire a trovare l’amore della sua vita. Si ritrova a prendere parte a una festa scatenata con l’amico, al grido di “Non c’è domani”. Tutto sembra andare per il verso giusto e, guidati dai fiumi d’alcool, fanno festa sfrenata. Ted si spingerà un po’ oltre, facendo infuriare Marshall, mettendo forse la parola fine alla sua vita da scapolo. Sarà dunque pronto a riprendere la sua ricerca e, proprio in quel locale, si ritroverà tra le mani un ombrello giallo, ignaro del fatto che appartenga alla sua futura moglie.

2 Broke Girls

Caroline e Max amano far festa, possibilmente senza spendere un dollaro. Non possono mancare dunque all’appuntamento con San Patrizio. Durante questa festa due splendide ragazze come loro possono di certo provare a bere in quantità, facendosi offrire i drink da qualcuno. È quello che fanno ma Caroline non sembra in grado di lasciarsi andare. Decide dunque di mostrare a Max come trascorreva questa festa quando era ancora ricchissima. L’episodio in questione è il diciannovesimo della terza stagione.

30 Rock

L’episodio dedicato a San Patrizio è il dodicesimo della sesta stagione. Liz non sembra avere un grande affetto per gli irlandesi e intende trascorrere l’intera festa nel proprio appartamento con il fidanzato Criss. Di colpo però si presenta alla porta il suo ex, Dennis, ferito. Lei ritiene che si tratti di uno stratagemma per riconquistarla, mentre Criss è alquanto ospitale con lui. Lei però non sa che fare, avendo da poco ignorato il “Ti Amo” detto dal suo ragazzo.

The Office

Il diciannovesimo episodio della sesta stagione di “The Office” è totalmente dedicato a San Patrizio. Una lunga lotta tra Jo e Michael per consentire a tutti i membri dell’ufficio di scappare al bar per festeggiare. Lei ha però un programma dettagliato da far rispettare e intende trattenerli fino a tardi. Un episodio ricco di cliché su questa festa, con una frase celebre di Michael: “È la festa più vicina al Natale a cui gli irlandesi potranno mai ambire”.

La vita secondo Jim

Il ventesimo episodio della quinta stagione de “La vita secondo Jim” è senza dubbio uno di quelli più amati dai fan. Jim non vede l’ora di potersi scatenare con gli amici, truccandosi ad arte per trasformarsi nell’Uomo verde, un vero e proprio idolo tra gli abitanti del quartiere. Cheryl però farà di tutto per evitare tutto questo.