Supereroi Marvel: ecco i film nelle sale entro il 2023

Sequel, film stand-alone e gradite conferme: che ne sarà dei progetti del Marvel Cinematic Universe, dopo il capitolo conclusivo sui Vendicatori? Gli appassionati del genere possono tranquillizzarsi: ecco le pellicole in programma, che daranno il via alla Fase 5 del MCU

di Floriana Ferrando

Nonostante il recente successo di Avengers: Endgame e di Spider-Man: Far from Home, Kevin Feige e il suo team non si fermano: la pianificazione della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe è già in corso.

MCU: Captain Marvel 2 e gli altri film entro il 2023

Non sono ancora stati definiti i titoli, ma l’idea c’è: i Marvel Studios hanno fissato cinque date di uscita per altrettanti progetti cinematografici, previsti entro il 2023. Fissate le date sul calendario: i nuovi film Marvel dovrebbero giungere nelle sale il 7 ottobre 2022, il 17 febbraio 2023, il 5 maggio 2023, il 28 luglio 2023 e il 3 novembre 2023. Di cosa parleranno? Non è ancora dato saperlo, ma con tutta probabilità ci sarà il sequel di Captain Marvel, già ufficialmente annunciato. Per il film tanto atteso dal pubblico (il primo capitolo ha incassato più di un miliardo e 128 milioni di dollari nel mondo), l’attrice Brie Larson tornerà nel ruolo della supereroina che si nasconde dietro all’identità di Carol Danvers. La trama è tutta da scoprire.

Aspettando Guardiani della Galassia Vol. 3

Un’altra ipotesi riguarda Guardiani della Galassia Vol. 3 e il ritorno di James Gunn nel Marvel Cinematic Universe per la Fase 5. Il regista era stato licenziato da Disney nel 2018 a causa di alcuni vecchi tweet considerati non accettabili dagli studios, finendo dall’altra parte della barricata dei comics, alla regia del prossimo The Suicide Squad per Warner Bros e DC. Il film è in lavorazione e una volta terminato, Gunn farà il suo ritorno ai Marvel Studios: il terzo capitolo sui Guardiani, in origine, è stato fra i primi progetti annunciati per la Fase 4 della MCU, ma le tempistiche fanno presumere che slitterà più avanti.

Da Blade ai Fantastici Quattro

Blade, interpretato da Mahershala Ali, potrebbe essere un altro titolo appetibile per la Fase 5 del MCU. Il patron di Marvel ha già annunciato il progetto e ha dato il benvenuto alla star nella grande famiglia Marvel, ma non ha ancora rivelato una data di uscita. Fra i progetti che gli appassionati del genere vorrebbero vedere concretizzarsi c’è anche il reboot de I Fantastici Quattro, il nuovo capitolo sugli X-Men e un terzo episodio sull’antieroe chiacchierone Deadpool. Fra di loro, chi giungerà per primo sul grande schermo? La scelta più logica potrebbe essere Deadpool 3, considerando alcuni rumors secondo cui Ryan Reynolds sarebbe stato avvistato presso i Marvel Studios negli ultimi mesi... Ma anche I Fantastici Quattro e X-Men si presume non possano rimanere troppo indietro.

E la Fase 4?

I Marvel Studios avranno un bel da fare nei prossimi mesi, basti ricordare che allo scorso Comic-Con di San Diego, Feige aveva già annunciato importanti pellicole riguardanti la Fase 4 del MCU. Ad aprire le danze sarà Black Widow, nelle sale il prossimo maggio, seguita da The Eternals, la vera novità della Fase 4 del MCU, che porta in campo una nuova squadra di supereroi e che dovrebbe fungere da prequel del Marvel Cinematic Universe. Poi ci saranno Shang-Chi e la leggenda dei 10 anelli (febbraio 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (maggio 2021) con Benedict Cumberbatch ancora protagonista, e il nuovo capitolo sul Dio del Tuono, Thor: Love and Thunder (novembre 2021). Non c’è una data di uscita per Black Panther 2, ma il titolo è nei prossimi progetti targati Marvel.

