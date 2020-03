Sono nove i nuovi titoli di film che vanno ad aggiungersi all’ampio catalogo messo a disposizione da Sky per i propri clienti. Film da recuperare o rivedere, dalle commedie agli action, fino agli horror e i drammi. Film acclamati dalla critica, americani e italiani, ideali per trascorrere una serata in famiglia in questo periodo di necessaria quarantena a causa del coronavirus.

Noi

Arrivederci professore

Men in Black: International

Tutta un’altra vita

Martin Eden

La mia vita con John F. Donovan

Il giorno più bello del mondo

L’immortale

5 è il numero perfetto

Noi, 2019

REGIA: Jordan Peele

ATTORI: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Anna Diop, Kara Hayward, Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II, Evan Alex, Emile Alex, Shahadi Wright-Joseph, Cali Sheldon, Noelle Sheldon, Duke Nicholson

Film presente nel catalogo Sky a partire dal 25 marzo 2020. Adelaide, suo marito Gabe e i loro due figli sono pronti a trascorrere una vacanza idilliaca. La donna però teme qualcosa possa accadere, dal momento che i quattro si stanno dirigendo lì dove lei era solita trascorrere le vacanze. Porta dentro di sé un trauma irrisolto e di notte la famiglia si ritroverà a fronteggiare l’arrivo di quattro figure sconosciute, che hanno i loro volti.

Arrivederci professore, 2018

REGIA: Wayne Roberts

ATTORI: Johnny Depp, Zoey Deutch, Ron Livingston, Danny Huston, Rosemarie DeWitt, Siobhan Fallon Hogan, Paloma Kwiatkowski, Odessa Young

Film presente nel catalogo Sky a partire dal 28 marzo 2020. Richard è un professore universitario che di colpo mette in discussione la propria vita. A scatenare il cambiamento è la scoperta d’essere malato. Ogni apparenza viene così a cadere, scatenando un’enorme reazione a catena.

REGIA: F. Gary Gray

ATTORI: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Liam Neeson, Rafe Spall, Emma Thompson, Laurent Bourgeois, Larry Bourgeois, Kayvan Novak, Spencer Wilding, Sartaj Garewal, Stephen Wight

Film presente nel catalogo Sky a partire dal 30 marzo 2020. Quarto capitolo dedicato alla celebre saga, che non vede protagonisti stavolta Will Smith e Tommy Lee Jones. Al centro della scena vi sono invece l’agente M e l’agente H, rispettivamente Tessa Thompson e Chris Hemsworth. L’agente M, il cui vero nome è Molly, è cresciuta con la convinzione che gli alieni fossero reali. Da piccola ne vide uno in casa sua e, a differenza dei suoi genitori, la sua memoria non venne cancellata dagli agenti accorsi sul posto. Dopo anni di ricerche, incontra l’agente O (Emma Thompson) e viene reclutata. Al fianco dell’agente H apprenderà le basi del lavoro svolto dall’agenzia.

Tutta un’altra vita, 2019

REGIA: Alessandro Pondi

ATTORI: Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, Gabriele Lustri, Giorgio Colangeli, Monica Vallerini, Daniela Terreri, Giordano Di Cola, Rossella Brescia, Paolo Sassanelli

Film presente nel catalogo Sky a partire dal 6 aprile 2020. Gianni è un tassista romano fortemente frustrato dalla sua quotidianità. Lavoro e famiglia gli portano via tutte le energie, fino a quando un suo facoltoso cliente dimentica le chiavi di casa nel suo taxi. Si presenta dinanzi a lui la possibilità di vivere per un po’ la sua vita, fatta di lussi sfrenati.

Martin Eden, 2019

REGIA: Pietro Marcello

ATTORI: Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Carlo Cecchi, Denise Sardisco, Carmen Pommella, Autilia Ranieri, Lana Vlady, Chiara Francini, Aniello Arena, Rinat Khismatouline, Pietro Ragusa

Film presente nel catalogo Sky a partire dal 8 aprile 2020. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jack London. Il protagonista è Martin Eden, giovane marinaio di umili origini. Questi salva Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale, da una violenta aggressione. Il giovane lo invita nella propria abitazione per ringraziarlo. Qui Martin conoscerà Elena, della quale si innamorerà perdutamente. Lei è la sorella di Arturo. Un’ossessione per il marinaio, che tenterà di migliorare la propria condizione, coltivando il sogno della scrittura. Col tempo però si avvicinerà ai socialisti, in contrasto proprio con Elena e la sua famiglia.

REGIA: Xavier Dolan

ATTORI: Kit Harington, Natalie Portman, Jacob Tremblay, Ben Schnetzer, Kathy Bates, Sarah Gadon, Thandie Newton, Susan Sarandon, Emily Hampshire, Michael Gambon, Chris Zylka, Amara Karan, Ari Millen

Film presente nel catalogo Sky a partire dal 10 aprile 2020. Protagonista del film è John F. Donovan, star della TV americana. Questi intrattiene uno scambio di lettere con un giovane fan inglese in un momento di crisi. Si tratta dell’aspirante attore Rupert Turner, al tempo 11enne. Al giovane svela i segreti del proprio cuore, tormentato da un turbamento celato al mondo di tutti. Dieci anni dopo Turner, ormai divenuto un famoso attore, ripercorre la vita del proprio idolo, analizzandone il declino dovuto a uno scandalo tutto da dimostrare.

Il giorno più bello del mondo, 2019

REGIA: Alessandro Siani

ATTORI: Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva, Stefano Pesce, Leigh Gill, Jun Ichikawa, Nicola Rignanese, Benedetto Casillo, Enzo Paci, Enrico Ianniello, Gianni Ferreri

Film presente nel catalogo Sky a partire dal 12 aprile 2020. Arturo Meraviglia si ritrova di punto in bianco a doversi occupare di due bambini, Rebecca e Gioele. Lui è un impresario teatrale sull’orlo del fallimento ma, sconfortato, si renderà conto del potere straordinario di Gioele. Il bimbo è in grado di fare magie. Un potere che attira alcuni malintenzionati.

REGIA: Marco D’Amore

ATTORI: Marco D'Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D'Onofrio, Gianni Vastarella, Marianna Robustelli, Martina Attanasio, Nello Mascia, Gennaro Di Colandrea, Aleksey Guskov

Film presente nel catalogo Sky a partire dal 13 aprile 2020. Spin-off di “Gomorra – La Serie”. Una pellicola diretta da Marco D’Amore, che porta al cinema il suo Ciro di Marzio. L’immortale non è morto per mano di Genny e in questa pellicola racconta la propria educazione criminale. Si delinea la strada che lo ha portato a diventare l’emblema del criminale e dell’eroe, al tempo stesso, che tutti hanno apprezzato su Sky negli anni precedenti.

5 è il numero perfetto, 2019

REGIA: Igort

ATTORI: Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Giovanni Ludeno, Vincenzo Nemolato, Lorenzo Lancellotti, Angelo Curti, Mimmo Borrelli, Nello Mascia, Rocco Giordano, Emanuele Valenti, Gigio Morra, Manuela Lamanna, Marcello Romolo, Igort

Film presente nel catalogo Sky a partire dal 18 aprile 2020. Peppino Lo Cicero è un sicario ormai in pensione. Suo figlio segue le sue orme e viene ucciso da un criminale di poco conto. Suo padre ritiene ci sia qualcosa sotto e, distrutto dal dolore, scatena una guerra contro tutto e tutti, affiancato dall’amico di un tempo.