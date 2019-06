Arrivederci professore: il cast del film con Johnny Depp

Scritto e diretto da Wayne Roberts, “Arrivederci Professore” arriva al cinema il 20 giugno e vede protagonista assoluto Johnny Depp nei panni di Richard, professore che ha l’urgenza didattica di insegnare ai suoi studenti un’unica cosa: “cogliere l’attimo”. A venti anni di distanza da “L’attimo fuggente”, il film propone nuovamente il ruolo di un insegnante che decide di avere un’unica missione didattico-esistenziale. Questa volta però il suo obiettivo nasce da un dramma. Ha scoperto di avere un cancro e soli sei mesi di vita. Una comedy-drama davvero affascinante dove Johnny Depp spicca e sembra quasi riconoscersi. L’attore ha recitato senza trucco e da amante dei libri è entrato totalmente nel ruolo del professore Richard. Un personaggio davvero particolare che cambia totalmente vita dopo la drammatica notizia. Un atto liberatorio che gli permette di dire addio alle apparenze e di sperimentare. Con coraggio decide di vivere liberamente, amare, gioie e godere del poco tempo a disposizione. Decide così di sperimentare ogni vizio. Inizia a bere e fumare, concedendosi a una vita sessuale di certo più disinibita rispetto al passato recente che lo porta ad avere un’esperienza omosessuale o a fare sesso occasionale in bagno con una cameriera mentre è in un locale.

Johnny Depp, il protagonista di "Arrivederci professore"

Il protagonista indiscusso è ovviamente Johnny Depp. Dieci candidature ai Golden Globe e tre ai Premi Oscar, ma soprattutto 35 anni di carriera vissuti sempre alla ricerca dell’eccentricità. Personalità poliedrica e carismatica, è stato “bello e dannato” nei suoi primi anni di attività per poi diventare uno degli attori simbolo della sua generazione grazie alle collaborazioni con Tim Burton, Gore Verbinski e Terry Gilliam. Tantissimi i film di successo presenti nella sua filmografia: da “Platoon” passando per “Edward mani di forbice” (uno degli innumerevoli film con Tim Burton) senza dimenticare la saga dei “Pirati dei Caraibi” e il ruolo di Grindelwald in “Animali fantastici”. Parallelamente alla carriera cinematografica Johnny Depp fa parte anche degli Hollywood Vampires, una band formata insieme ad Alice Cooper e Joe Perry. Nel corso della sua carriera è stato candidato all’Oscar come miglior attore protagonista per “La maledizione della prima luna”, “Neverland - Un sogno per la vita” e “Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street”. Riconoscimenti che gli hanno permesso nel 2010 di essere l’attore più pagato al mondo e di guadagnare in un anno circa 80 milioni di dollari. Nel 2019 è stato protagonista anche del film “City of Lies - L'ora della verità” dove interpreta il detective Russell Poole intento a scovare la verità dietro l'omicidio di Tupac Shakur e Notorius B.I.G.

Il cast del film

Nel film è affiancato da Rosemarie DeWitt, che interpreta sua moglie Veronica, tenuta all’oscuro della sua malattia. Nota per i ruoli in “Mad Men” e “Black Mirror”, ha partecipato anche a film di grande successo come “La La Land” o a “Rachel sta per sposarsi”. Nel cast c’è anche Odessa Young che interpreta la figlia Olivia. Nata nel 1998 ha recitato anche accanto a Geoffrey Rush nel film “The Daughter”. Infine tra i tanti attori presenti in “Arrivederci professore” spicca anche Danny Huston, figlio del regista John Huston e dell'autrice Zoe Sallis. Tra i film più importanti della sua carriera ci sono “21 grammi”, “The Aviator”, “X-Men le origini – Wolverine”, “Wonder Woman” e “Stanlio & Ollio”, quest’ultimo uscito in Italia l’1 maggio 2019.