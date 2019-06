Arrivederci Professore: la data di uscita in Italia del film con Johnny Depp

Arrivederci Professore è l’ultima pellicola del regista Wayne Roberts. Una commedia pungente, a tratti amara e drammatica, con protagonista Johnny Depp. Film che arriverà nelle sale italiane il 20 giugno 2019, offrendo al pubblico 90 minuti di sorrisi e riflessioni.

Arrivederci Professore: la trama

Arrivederci Professore racconta la storia di Richard. Un uomo normale, come molti altri, che ha trascorso gran parte della propria vita in un’aula, come studente prima e professore poi. Lavora presso un’università, circondato da giovani e dalla loro sfrenata voglia di vita. La stessa vita che sembra essere radicalmente cambiata per lui, sconvolta da una notizia. Gli è stata infatti diagnosticata una malattia e questo colpo di scena drammatico muterà del tutto il suo modo di approcciarsi alla quotidianità.

Una notizia tanto drammatica quanto liberatoria. Un interruttore scatta nella sua mente, portandolo di colpo a dire addio al generale rispetto per le apparenze che ha sempre avuto. Quel senso del pudore, che ne ha accompagnato tutti gli anni della vita adulta, è di colpo svanito nel nulla. Le convenzioni sociali finalmente si mostrano a lui come le bugie che in realtà sono: barriere invisibili che chiunque può superare, ma dietro le quali spesso ci si nasconde per timore. Richard non ha però intenzione di continuare a vivere nella paura di ciò che la gente possa pensare di lui. Ha abbracciato la propria malattia, iniziando a vivere nella maniera più coraggiosa possibile. L’unica cosa che conta è essere liberi, di agire, di amare e di godere a pieno del tempo a nostra disposizione.

Ha così inizio un periodo di sperimentazione pura, attraverso ogni vizio. Inizia a bere e fumare, concedendosi a una vita sessuale di certo più disinibita rispetto al passato recente. Non è più tempo di restare in silenzio dinanzi a chi lo maltratta, tacendo per quieto vivere. È tempo di rispondere a tono, d’essere volgari se necessario e di dire sempre ciò che si pensa realmente. Un viaggio interiore, che lo porterà a scoprire il proprio senso della vita.

Arrivederci Professore: il cast

Una nuova pellicola per Johnny Depp, che arricchisce la propria filmografia mentre le polemiche continuano a ruotare attorno a lui. Dalla sua vita privata a quella attoriale, con l’addio a Pirati dei Caraibi, che sarà posto al centro di un reboot, alla saga di Animali fantastici, con il pubblico poco incline ad accettarlo come Grindelwald.

In Arrivederci Professore è affiancato da Rosemarie DeWitt, che interpreta sua moglie Veronica, tenuta all’oscuro della sua malattia. L’attrice americana, nata nel 1971, è particolarmente nota al pubblico televisivo, dati alcuni ruoli in serie come “Mad Men” e “Black Mirror”. Numerose le sue partecipazioni in pellicole sul grande schermo, anche se spesso come attrice non protagonista. Basti pensare all’acclamato “La La Land” o a “Rachel sta per sposarsi”, del 2008, al fianco di Anne Hathaway. Ruolo per il quale venne candidata agli Independent Spirit Awards.

Sua figlia Olivia è invece interpretata da Odessa Young, giovane attrice classe 1998. Nonostante l’età, ha già avuto modo di recitare al fianco di attori importanti. Nel 2015 è stata scelta infatti come co-protagonista di “The Daughter” con Geoffrey Rush.