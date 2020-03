Primo calo del numero di casi importati di coronavirus in Cina, dopo quattro giorni di aumenti. Secondo l'ultimo bollettino emesso dalla Commissione Nazionale per la Sanità di Pechino, sono stati 39 i casi accertati di coronavirus provenienti dall'estero, in calo contro i 46 registrati sabato scorso, mentre per il quinto giorno consecutivo non si sono verificati contagi a livello locale.

Nel corso del fine settimana, la Cina ha messo in atto nuove restrizioni per tentare di diminuire il numero di persone positive al coronavirus provenienti dall'estero, mentre a Wuhan sono state allentate ulteriormente le restrizioni messe in atto a gennaio scorso, dopo lo scoppio dell'epidemia