Una nuova ordinanza emanata per contenere l'epidemia da coronavirus in Italia vieta a chiunque "di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un Comune diverso da quello in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute". L'ulteriore stretta è contenuta in un provvedimento adottato congiuntamente dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e da quello dell'Interno, Luciana Lamorgese.

Evitare fughe da Nord a Sud

L’obiettivo della nuova ordinanza è quello di evitare fughe da Nord verso Sud dopo l’ulteriore stop alle attività produttive non strategiche annunciato nella serata del 21 marzo dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il divieto di spostarsi da un Comune all'altro salvo per comprovate necessità sarà contenuto nel nuovo decreto del presidente del Consiglio che sarà pubblicato domani, 23 marzo, in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora resterà in vigore questa ordinanza.

Data ultima modifica 22 marzo 2020 ore 17:33