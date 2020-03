Comprende in totale 80 voci l’elenco delle attività lavorative che proseguiranno nonostante le nuove restrizioni causa coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) annunciate nella serata del 21 marzo e allegate al decreto appena firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che sarà probabilmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale domani, 23 marzo. Tra chi potrà continuare a lavorare ci sono anche colf e badanti conviventi, i portieri dei condomini, così come l’intera filiera alimentare, quella medico-sanitaria e quella farmaceutica e, tra i servizi, i call center. La lista potrà essere aggiornata con decreto del ministero dello Sviluppo economico, sentito il ministero dell’Economia. Il decreto, una volta in vigore, dovrebbe di fatto superare l'ordinanza dei ministeri della Salute e dell'Interno emanata oggi, che dispone il divieto di spostamenti tra un Comune e l'altro (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO).

Per gli altri stop entro il 25 marzo

Tutte le altre imprese, per cui è dunque valido lo stop, dovranno sospendere le proprie attività entro il 25 marzo e “possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”, cioè se possono garantire ai propri dipendenti lo smart working. Le nuove misure sono valide fino al prossimo 3 aprile e uniformano a quella data anche le scadenze degli altri decreti e ordinanze a tema coronavirus emanati finora, compresi il decreto del presidente del Consiglio dell’11 marzo e l’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo, inizialmente validi fino al 25 marzo.

Non si fermano poste, corrieri e informazione

Come si legge nell'allegato al decreto, che riporta i codici Ateco delle attività in questione (QUI L'ELENCO COMPLETO), possono proseguire, tra le altre, le attività di agricoltura e pesca così come l'industria alimentare e delle bevande, insieme alla produzione di farmaci e preparati farmaceutici e alle farmacie, oltre ai servizi veterinari. Operativi anche i servizi postali e i corrieri. Garantiti anche i servizi di informazione e comunicazione, le agenzie di distribuzione e il commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali e di articoli di cartoleria. Consentite anche le attività del personale domestico.

Aperte banche, assicurazioni, negozi di informatica

Potranno proseguire anche la produzione di computer e altri dispositivi elettronici, così come la loro vendita all'ingrosso e la loro riparazione e manutenzione, anche quella degli elettrodomestici e degli articoli per la casa. Non si fermano nemmeno le attività finanziarie e assicurative, né quelle legali e le banche. Aperti anche gli studi di architettura e di ingegneria, i noleggi di autovetture, i call center e i servizi di vigilanza privata.

Come annunciato ieri sera, a partire da domani resterà chiusa sull’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria e indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali. Qui il decreto che ho appena firmato ⤵️ https://t.co/dMK2BuXkLa — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 22, 2020

Data ultima modifica 22 marzo 2020 ore 21:06