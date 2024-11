M5S, oggi e domani l’Assemblea costituente: in ballo futuro Movimento

Si apre nel pomeriggio a Roma l’evento finale, chiamato Nova. Il clou sarà domenica 24 novembre alle 15, quando ci sarà la chiusura del voto e lo scrutinio. Gli 88.943 iscritti sono chiamati a decidere su temi come il ruolo del garante o il cambio del nome e del simbolo o la regola del doppio mandato. In gioco anche gli incarichi di Conte e Grillo. Incognita quorum: dovrà votare la maggioranza più uno

Si apre nel pomeriggio a Roma l’Assemblea costituente del M5S : l’evento finale, chiamato Nova, è in programma il 23 e il 24 novembre . In ballo c'è il futuro del Movimento, con la regola del doppio mandato, il nome e il simbolo. E anche gli incarichi di Giuseppe Conte e di Beppe Grillo: nessuno dei due può essere sicuro che lunedì ricoprirà ancora lo stesso ruolo. Il clou della Costituente sarà domenica alle 15, quando ci sarà la chiusura del voto e lo scrutinio: il momento della verità.

La presenza di Grillo

Sono due le grosse incognite che aleggiano sulla Costituente del M5S: la presenza o meno di Grillo e il quorum. Il garante del Movimento ha tenuto alta l’attesa, non rivelando se sarà presente al Palazzo dei Congressi Eur. Secondo i beninformati, difficilmente si farà vedere di persona. “Ma è imprevedibile, magari farà un collegamento video", ha azzardato qualcuno. Per adesso, però, agli organizzatori non è stato comunicato nulla. "In ogni caso – hanno fatto sapere – massima disponibilità a dargli la parola”.

Il quorum

L'altra incognita, stavolta legata al regolamento, è quella del quorum: gli iscritti sono 88.943 e perché siano valide le decisioni su alcuni temi, come il ruolo del garante o il cambio del nome e del simbolo, dovrà votare la maggioranza più uno. È un passaggio tecnico, ma anche politico. E infatti nel M5S qualche preoccupazione c'è. Già da giorni, la truppa dei parlamentari vicini a Conte ha messo in guardia dal "sabotaggio", cioè da un'azione pro-Grillo che sarebbe in corso per incentivare l'astensionismo, in modo da vanificare i voti "di peso" e quindi l'esito stesso della Costituente.