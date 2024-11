M5S, fra quesiti per Costituente l’eliminazione del Garante (Grillo)

"Abbiamo iniziato ad agosto con i vostri 22mila contributi e i 145 quaderni degli attori, poi la parola è passata ai 360 tra iscritti, non iscritti e giovanissimi estratti a sorte in rappresentanza della nostra comunità, che hanno realizzato un confronto deliberativo con oltre 22 ore di discussione. Riceviamo e pubblichiamo, per ciascun tema, i report di questo lungo e importante confronto deliberativo". Inizia così il comunicato con cui il Movimento 5 Stelle pubblica l'elenco dei temi che saranno votati e presentati all'Assemblea costituente. Si va dalla Riforma del Sistema sanitario, alla crescita economica inclusiva e lavoro dignitoso. Dal contrasto all'evasione fiscale ed etica nell'impresa, alla politica di pace ed Europa. Ma è - gioco forza - sulla revisione dello Statuto per discutere dei ruoli del Presidente e del Garante, il punto dirimente per il futuro politico dei 5 stelle. Soprattutto quello legato alla carica nata con Beppe Grillo e da lui ricoperta.

I poteri del Garante, ovvero Beppe Grillo, devono essere rivisti in base a due varianti, si legge nel report, "eliminare il riferimento statutario all’insindacabilità del suo giudizio", e "attribuire alla carica di garante un ruolo esclusivamente onorifico". Ma c'è anche l'opzione sull'eliminazione della figura del Garante, con tre diversi varianti: "Non riassegnare le sue funzioni a nessun altro soggetto", "riassegnare le sue funzioni al Comitato di Garanzia", "riassegnare le sue funzioni a un organo collegiale democraticamente eletto e con un mandato a tempo determinato". Per cambiare le modalità di nomina del Garante, invece, le proposte sono di modificarne il mandato, "rendendolo a tempo determinato e prevedere un numero massimo di mandati consecutivi al pari degli altri ruoli interni". "Nel complesso - si legge nel report -, i partecipanti hanno riconosciuto la presenza di meccanismi farraginosi e a volte caratterizzati da elementi di incongruenza. È emerso un clima di diffidenza attorno alle figure apicali del Movimento; tale diffidenza non appare indirizzata alle singole personalità che ricoprono le cariche - precisa il documento -, ma sembra invece generata da taluni poteri e funzioni attribuiti a specifici ruoli interni".

Anche il simbolo del M5S è tra i temi posti all'attenzione dei 360 del confronto deliberativo nella fase costituente. Per quanto riguarda la modifica, emerge dal report, le varianti sono "modificare integralmente il simbolo", "eliminare dal simbolo esistente la dicitura 'ilblogdellestelle.it'", "apportare al simbolo modifiche che riflettano battaglie politiche attuali, e adattarlo a campagne di comunicazione differenti". Per la semplificazione, invece, della procedura per modificarlo, si potrebbe fare "su iniziativa degli organi decisionali salvo approvazione dell’Assemblea degli iscritti", o "modificare il simbolo su iniziativa di un organo competente in materia di comunicazione (da costituire)". Per quanto riguarda il nome del Movimento 5 Stelle la proposta è solo una, quella di modificarlo "in quanto non più rappresentativo delle caratteristiche attuali del Movimento".

Il limite dei due mandati

Quanto al limite dei due mandati, le proposte emerse dal confronto deliberativo del processo costituente del Movimento 5 Stelle puntano a diverse soluzioni. La prima è quella di "eliminare il limite dei due mandati, anche per le cariche interne del Movimento". Poi c'è l'idea di "modificare la regola sul limite dei due mandati, con diverse varianti" come l'"abbassamento a uno del numero massimo di mandati", "nessun limite per le cariche di presidente di regione e sindaco (salvo quelli previsti dalla legge, massimo due mandati consecutivi)", "aumento a tre del numero massimo di mandati complessivi nei livelli regionale, nazionale o europeo", "due mandati per ciascun livello amministrativo", "introduzione dell’obbligo di una pausa di 5 o 10 anni al termine del secondo mandato, decorso il quale sia possibile ricandidarsi", "calcolo dei mandati svolti solo per i mandati portati a termine", "possibilità di deroghe al limite dei due mandati, che siano proposte dai vertici o dal basso e ratificate con una votazione dell’Assemblea degli Iscritti, oppure con una votazione tra rappresentanti dei Gruppi territoriali", "con l’introduzione di un limite al numero di eletti su cui è possibile determinare una deroga"; "con la verifica dell’assenza di candidati più meritevoli del portavoce uscente come ragione per una deroga", "con l’introduzione, al termine di ogni mandato, di una valutazione del lavoro svolto dall’eletto/a, in modo da ammettere o meno la ricandidatura" e infine "eliminazione del limite per il livello comunale".

Le prossime tappe

"Il prossimo appuntamento - conclude il M5S - è la pubblicazione dei quesiti che saranno posti al voto dell’assemblea degli iscritti tramite consultazione in rete. Ma non è finita qui: dalla prossima settimana ci saranno ulteriori spazi di dibattito pubblico in cui tutti voi potrete ulteriormente intervenire, una vera e propria maratona che ci accompagnerà all’evento conclusivo 'Nova' nella splendida cornice del Palazzo dei congressi di Roma il 23 e 24 novembre".