M5S, nuovo post di Beppe Grillo: persone che crediamo vere sono false

"Anche persone che pensiamo siano vere, sono false": è la chiusa di un post di Beppe Grillo sul suo blog, nei giorni in cui è alto lo scontro tra il garante M5s e Giuseppe Conte e nel Movimento 5 stelle. Nel post che si intitola "Certe idee sono false ma dovrebbero essere vere", il garante dei 5S parte dalla premessa che "spesso crediamo a idee false. Sappiamo un pò che sono false. Ma pensiamo che dovrebbero essere vere. Tutti. Siamo fatti così". Cita quindi esempi di credenze in cui facilmente si cade, pur sapendo che sono false, come la definizione di aloe vera: "Ero in una farmacia - scrive Grillo - Entra una signora. Compra un flaconcino di crema anti-vecchiaia-emolliente-idratante-nutriente-rassodante. 70 euro. 1400 euro al litro. Se si può credere che esista una crema anti-vecchiaia e comprarla a 1400 euro al litro, allora si può credere a tutto. Anche alla Terra Piatta". E ribadisce: "Queste credenze in prodotti miracolosi le abbiamo tutti".