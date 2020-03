La Germania sta valutando di introdurre il divieto di “contatti” per contrastare il diffondersi dell'epidemia di coronavirus nel Paese (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). La misura, che vieterebbe i raggruppamenti di oltre 2 persone fatta eccezione per i nuclei familiari, è tra le ipotesi in discussione nella teleconferenza che la cancelliera Angela Merkel sta tenendo del pomeriggio di oggi, 22 marzo, insieme ai presidenti dei singoli Laender, le Regioni tedesche, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa tedesca Dpa. Il quotidiano Bild scrive che al momento i contagiati in Germania sono 18.610 e che le vittime compessive sono 55, stando ai dati del Robert Koch Institute di Berlino (LE NOTIZIE DELLA FARNESINA SULLA GERMANIA - LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO).

Vertice tra governo e Laender

È cominciato alle 14 di oggi il vertice, da remoto, tra Merkel, alcuni ministri del suo gabinetto e i presidenti dei Laender. Tra i membri dell’esecutivo sono presenti il ministro della Salute Jens Spahn, il vicecancelliere Olaf Scholz, delegato alle Finanze, il ministro dell’Interno Horst Seehofer, il ministro degli Esteri Heiko Maas e la ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer. Durante l’incontro si discute di come armonizzare a livello nazionale la condotta dei tedeschi relativamente all'emergenza, dato che finora le limitazioni sono state regolate solo a livello regionale. Dopo le consultazioni la cancelliera dovrebbe comunicare pubblicamente le decisioni raggiunte (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO). Tra le prime cose trapelate, come riporta Dpa, è emerso che lo Stato federale e i Laender tedeschi vogliono chiudere immediatamente ristoranti e trattorie, laddove questo non è ancora avvenuto in Germania. Saranno chiusi inoltre anche parrucchieri, centri di cosmetica, negozi per tatuaggi e centri per massaggi, che erano ancora aperti. La misura è stata confermata in conferenza stampa dal presidente del Nordreno-Verstfalia Armin Laschet.

Rallentano i contagi

Secondo quanto scrive Bild, basandosi sui dati del Robert Koch Institute, in Germania l’aumento delle infezioni e dei decessi da coronavirus è in fase di rallentamento. Nell’utimo giorno è stato registrato un incremento di 1.948 nuovi contagiati, contro i 2.705 del giorno prima: per il quarto giorno consecutivo la cifra è in diminuzione. L’ente considera solo le cifre trasmesse elettronicamente dagli Stati federali e aggiorna la sua lista una volta al giorno. Leggermente più alti sono i numeri riferiti invece dalla Johns Hopkins University di Baltimora, negli Stati Uniti, che per la Germania parla di oltre 23mila persone infette e più di 90 morti.