La passione per il cinema le è stata trasmessa dal padre Eric Thompson, anche lui attore. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione a 20 anni con piccoli ruoli in sketch realizzati insieme agli amici del college. Nella foto, da sinistra a destra, Robert Lindsay, Emma Thompson e Frank Thornton, protagonisti a teatro con il musical "Me and My Girl" del 1984