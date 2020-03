Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 21 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 21 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Scappo a casa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Aldo Baglio propone il suo primo film da solo, senza essere affiancato dunque da Giovanni e Giacomo, altri due membri del celebre trio comico. Un meccanico razzista si cimenta in un lungo viaggio verso Budapest. Ha però perso i propri documenti e viene scambiato per un clandestino.

La scuola serale, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Kevin Hart protagonista e assoluto mattatore di questa esilarante commedia. Interpreta Teddy, un uomo rimasto di colpo senza lavoro. Torna così a scuola per riuscire a ottenere il diploma mai conseguito. Scopre però che il suo acerrimo rivale è divenuto preside.

Parlami di te, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Fabrice Luchini protagonista di una commedia che pone al centro della propria trama la fragilità della vita. Interpreta un uomo d’affari che viene colto da un grave malore. Ciò lo costringe a una lunga degenza, nel corso della quale pone in esame sé e la propria esistenza, rivalutandone ogni aspetto con l’aiuto di una logopedista.

Dr. Knock, ore 21:15 su Premium Emotion

Omar Sy è il protagonista di questo adattamento di un classico teatrale francese. Un medico diagnostica a dei malcapitati pazienti dei malanni immaginari.

Din Don – il ritorno, ore 21:15 su Premium Comedy

Sequel del primo episodio con protagonista Enzo Salvi. Tornato a fare il manager, Donato scopre che Don Dino, da poco deceduto, ha deciso di nominarlo suo vice in parrocchia.

Film documentari da vedere stasera in TV

Io, Leonardo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Luca Argentero interpreta Leonardo Da Vinci nel film d’arte Sky. Accompagnato dalla voce narrante di Francesco Pannofino, si cimenta in un viaggio nella propria mente. Un’esperienza unica, a 500 anni dalla morte del genio italiano.

Film di supereroi da vedere stasera in TV

Spider-Man: Far From Home, ore 21:15 su Sky Cinema Spider-Man

Tom Holland torna a interpretare Spider-Man. Si tratta del primo film Marvel dopo gli eventi di Avengers: Endgame, che hanno avuto un duro impatto sull’arrampicamuri. Questi parte col resto della classe per una gita in Europa. Un modo per riuscire a mettere un po’ di distanza tra sé e la sua vita da supereroe. Dovrà però fare i conti con una nuova e tremenda minaccia.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Lo schiaccianoci e i quattro regni, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Cast eccezionale per “Lo schiaccianoci e i quattro regni”, che vanta Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren e Morgan Freeman. Clara si cimenta in un regno fantastico, al solo scopo di aprire il regalo ricevuto da sua madre.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Salt, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Angelina Jolie è un’agente della CIA in questo intrigante spy-action. La sua agenzia l’ha accusata d’essere una traditrice del proprio Paese. Dovrà dunque fronteggiare una pericolosa corsa contro il tempo per riuscire a provare la sua innocenza.

The legend of Tarzan, ore 21:15 su Premium Energy

La vita di Tarzan è ormai radicalmente cambiata. Si è lasciato alle spalle la giungla. Vive a Londra ed è noto come Lord Greystoke. In Africa però lo attendono i suoi amici animali, così come vecchi e nuovi nemici.

Film thriller da vedere stasera in TV

Confessioni di una mente pericolosa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

George Clooney alla regia, con Julia Roberts, Sam Rockwell e Drew Barrymore per un cast stellare. Uno spy thriller tratto dall’autobiografia di Chuck Barris, guru televisivo negli anni ’60 e spietato agente segreto.

Film romantici da vedere stasera in TV

Se solo fosse vero, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

I protagonisti di questa commedia romantica sono Reese Witherspoon e Mark Ruffalo. Un architetto rimasto vedovo si trasferisce in una nuova casa. Si lascia tutto alle spalle, così da poter davvero ripartire con la propria vita. Finirà però con l’innamorarsi del fantasma della precedente inquilina.

Amici di letto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Justin Timberlake e Mila Kunis dono due amici che decidono di aggiungere una nuova componente al loro rapporto: il sesso. Ritengono di poter tenere i sentimenti fuori dall’equazione, risultando dunque perfetti “amici di letto”. Le cose però non andranno come previsto.

Film biografici da vedere stasera in TV

Green Book, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Protagonisti di questa pellicola sono Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Titolo che ha conquistato 3 Premi Oscar, raccontando una storia drammatica e comica allo stesso tempo, quella vera di un buttafuori italo-americano e un celebre pianista nero. I due si ritroveranno in un tour attraverso l’America razzista degli anni ’60.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Inception, ore 21:15 su Premium Cinema

Christopher Nolan dirige un cast stellare, con protagonista Leonardo DiCaprio. Questi è a capo di un gruppo di persone in grado di introdursi nei sogni altrui. Una volta entrati nel subconscio, possono insidiare un’idea nella mente di chiunque.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il Corriere – The Mule 1^ TV, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Pellicola diretta e interpretata da Clint Eastwood. Questi è Earl Stone, costretto a chiudere la propria attività e di colpo ritrovatosi senza un soldo. L’unica possibilità è legata a un lavoro illegale che gli viene proposto. È abile nel guidare l’auto e si tramuta in un corriere. Ciò che non sa però è che in realtà trasporta droga per il cartello messicano.

