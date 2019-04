OSCAR® 2019: 8 curiosità su Green Book

Fra gli otto titoli in corsa per il premio a Miglior film c’è la pellicola diretta da Peter Farrelly, con 5 nomination. La premiazione della 91esima edizione degli Academy Awards si terrà il prossimo 24 febbraio presso il Dolby Theatre di Los Angeles

Otto titoli candidati all’Oscar per il Miglior film e 5 nomination per Green Book. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.



SCOPRI GREEN BOOK









Green Book, la trama

Il film ambientato nell’America degli anni Sessanta porta in scena il delicato tema del razzismo e della discriminazione: protagonista Tony Lip, buttafuori italo-americano del Bronx, che rimasto senza lavoro viene ingaggiato come autista dal pianista di colore Don Shirley, musicista dalla fama mondiale. Impegnato in un tour da Manhattan a Deep South, il pianista si lascia guidare da Tony, che lungo la traversata in auto si deve affidare a “The Green Book”, una guida che indica le (poche) strutture lungo il percorso che accettano gli afro-americani. Un viaggio che scava attraverso le differenze umane più profonde, ispirato alla storia vera di Tony Lip (pseudonimo di Frank Anthony Vallelonga).



Oscar 2019, Green Book e la storia di un'amicizia che sfida i pregiudizi

Il cast di Green Book

Gli attori Viggo Mortensen e Mahershala Ali tengono alto il pathos per l’intera durata del film, rispettivamente nei panni di Tony Lip e Don Shirley. Mortensen è in corsa per l’Oscar al Miglior attore ed è alla sua quarta nomination, mentre il collega Ali ha vinto il suo primo Oscar lo scorso anno come Miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Moonlight.



Mahershala Ali, 5 cose da sapere

Box office: quanto ha incassato Green Book?

Il film ha incassato nel mondo 108.198.248 milioni di dollari secondo i dati di Box office Mojo, con introiti di oltre 2 milioni nel weekend di lancio, una cifra destinata a salire nelle settimane successive. Il film è costato 23 milioni di dollari e ha riscosso successo sia sul mercato americano che all’estero.



Viggo Mortesen, 5 cose da sapere

Oscar® 2019, Green Book

A quota 5 nomination la pellicola diretta da Peter Farrelly:

Candidatura per il miglior film

Candidatura per il migliore attore protagonista a Viggo Mortensen

Candidatura per il migliore attore non protagonista a Mahershala Ali

Candidatura per la migliore sceneggiatura originale a Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly

Candidatura per il miglior montaggio a Patrick J. Don Vito