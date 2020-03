Programmi TV da non perdere stasera, sabato 21 marzo

Programmi TV in onda stasera

Family Food Fight, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Nel secondo episodio di “Family Food Fight” le famiglie in gara fronteggiano una prova all’insegna della memoria. Si ritrovano dunque a sfidarsi su piatti tipici delle loro regioni d’appartenenza. A giudicare sono Lidia e Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

California-killer: 40 anni in fuga, ore 21:05 Crime Investigation

Nel terzo episodio, dal titolo “Prova a prendermi”, si prosegue nel racconto della più grande caccia all’uomo della storia degli Stati Uniti d’America.

Io, Leonardo – 1^ TV, ore 21:15 Sky Arte

Luca Argentero interpreta Leonardo Da Vinci nel film d’arte Sky. Accompagnato dalla voce narrante di Francesco Pannofino, si cimenta in un viaggio nella propria mente. Un’esperienza unica, a 500 anni dalla morte del genio italiano.

Mountain Men: gli ultimi pionieri – 1^ TV, ore 21:00 Blaze

Quindicesimo episodio della settima stagione, dal titolo “Mike in cerca di riserve”. Morgan viene sorpreso dal maltempo mentre è impegnato in volo verso la fattoria. Dovrà sfidare le correnti ghiacciate per riuscire a portare i rifornimenti al proprio rifugio.

Comedy Central presenta Dario Cassini, ore 21:10 Comedy Central

In onda uno spettacolo tenuto dal comico Dario Cassini presso il teatro San Babila di Milano. Nel corso dello show vengono affrontati svariati temi, ma in particolare quello delle paure, andando alla ricerca dei termini più insoliti che tentano di spiegare le fobie insolite e assurde che oggi viviamo.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Primo episodio della settima stagione, nel quale Jaya chiede alla dottoressa Dawn di restituirle la voce che aveva precedentemente, prima di ammalarsi. La dottoressa Pixie si occupa invece di una donna alla quale i figli hanno ustionato schiena e seno.

I guardiani delle paludi, ore 21:00 Discovery Channel

Primo episodio della prima stagione, dal titolo “I mostri”. Dusty Crum è un noto cacciatore di serpenti ed è alla ricerca di una delle più grandi specie presenti sul pianeta. Si tratta del pitone burmese.

Codici e segreti, ore 21:05 Discovery science

Terzo episodio della terza stagione, dal titolo “Il Vaticano”. Città del Vaticano protegge la propria reputazione e i membri del proprio rango con decisione e fermezza. Gli scandali avvenuti all’interno delle sue mura però sono tra i più oscuri della storia.

Cosa nostra, ore 21:00 History

Si ripercorre la sanguinolenta storia di Cosa nostra, dagli anni ’50 a oggi. Analisi di quella che viene considerata l’aristocrazia delle organizzazioni criminali.

Squadra speciale serpenti, ore 21:10 Nat Geo wild

Episodio dal titolo “C’è un serpente in frigorifero”. Simon e Sioux devono preoccuparsi dei mamba, che in un certo periodo dell’anno sono un po’ ovunque. Dovranno dunque andare a caccia, stanandoli, tra gli alberi e anche nei frigoriferi.

Serie TV in onda stasera

Dov’è Mario?, ore 21:15 Sky Atlantic

Primo episodio della prima stagione della miniserie con protagonista Corrado Guzzanti. Il noto filosofo e opinionista Mario Bambea resta ferito in un grave incidente. Si riprende ma di notte inizia a manifestare strani comportamenti.

S.W.A.T., ore 21:10 Fox

Undicesimo episodio della seconda stagione, dal titolo “A scuola”. La squadra è costretta a rivivere una drammatica sparatoria del passato. Gli agenti scoprono infatti che un pazzo intende emulare una strage di studenti.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Quinto episodio della terza stagione, dal titolo “Correre ai ripari”. Due chirurghi rimediano ai danni provocati sui pazienti da precedenti interventi. Terry opera una sopravvissuta al cancro, alla quale è rimasta una pancia a pieghe. Paul interviene invece su una donna che deve rifare il naso.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox Crime

Nel quinto episodio della decima stagione, dal titolo “Tiffany”, un’informatrice è impegnata in un’operazione sotto copertura per l’NCIS. Viene arrestata e la squadra non sa come aiutarla. A seguire il sesto episodio, dal titolo “Uno contro l’altro”.

Imposters, ore 21:15 Premium Crime

Nono episodio della prima stagione, dal titolo “Signore e signori, ecco il Dottore”. Ezra viene messo alle strette dall’FBI, che intende costringerlo a collaborare a tutti i costi, così da incastrare Maddie e il Dottore, mostrandogli prove a suo carico.

Mom - 1^ TV, ore 21:14 Premium Stories

Quinto episodio della settima stagione, dal titolo “Falso bacon e un piano per ucciderci tutti”. Un tragico evento accade durante uno degli incontri degli alcolisti anonimi. Ciò scatena sentimenti contrastanti in ognuna delle protagoniste.

Supergirl 5 – 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Primo episodio della quinta stagione, dal titolo “L’orizzonte degli eventi”. Dopo aver scoperto l’identità segreta di Kara, svelata da Lex prima d’essere ucciso, Lena è pronta ad affrontarla in una simulazione virtuale.

Turchia: meraviglie nascoste – 1^ TV, ore 20:50 National Geographic

Episodio dedicato a Istanbul, con Andrew Evans che si immerge nella zona europea della capitale, tra strade colorate e immagini particolari. Va a caccia di luoghi unici e tradizioni millenarie.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

A tutto reality: azione!, ore 20:50 DeA kids

Primo episodio della terza stagione, dal titolo “Le sfide egiziane”. Nella prima parte ha inizio il tour e i sedici concorrenti tornano per affrontare nuove sfide nel mondo. Il primo Stato è l’Egitto. La seconda parte svela le prove delle tre nuove squadre, che dovranno affrontare il deserto e raggiungere il Nilo.

44 gatti, ore 21:10 Nick jr

In questo nuovo episodio della prima stagione, dal titolo “Un pettirosso da salvare”, i Buffycats stanno cantando con un ospite speciale: Robin. Si tratta di una mamma pettirosso gioiosa, perché il suo piccolo sta per uscire dal guscio.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Episodio numero venti della terza stagione de “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi formata da Hank e Barb e i loro figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe. I Thunderman provano a condurre una vita normale nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario Mondo di Gumball, ore 21:05 Cartoon Network

Episodio numero 17 della quarta stagione, dal titolo “I caricamenti”. Gumball e Dawrin cercano di staccarsi da internet. Le loro azioni però finiscono col far crollare l’intera rete di Elmore.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, va in onda “Wacky Races”, il reboot in computer grafica della serie del 1968 prodotta dalla Hanna-Barbera, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Topolino e gli amici del rally, ore 21:10 Disney Junior

Alle 21:10 su Disney Junior vediamo “Topolino e gli amici del rally”. Protagonisti Topolino, Minni, Pippo, Paperino, Paperina e Pluto. Sono i Sensazionali sei, che prendono parte a un’avventurosa gara automobilistica intorno al mondo.

