I migliori film di Omar Sy

Omar Sy è uno degli attori più apprezzati di Francia. Tante le pellicole cui ha preso parte negli anni, nel corso dei quali si è fatto apprezzare anche al di fuori dei confini transalpini. Ha preso parte ad alcune pellicole in lingua inglese, mettendosi in mostra a Hollywood con X-Men, giorni di un futuro passato, Jurassic World e Inferno.

Dal 27 giugno 2019 sarà in sala con Wolf Call – Minaccia in alto mare. Un thriller adrenalinico che lo vedrà immerso in acque internazionali, a bordo di un sottomarino dove tutti sembrano pronti a schierarsi contro i propri compagni.

Troppo amici, 2009

Il film racconta la storia di Alain, che decide di rifugiarsi dal padre temporaneamente, al fine di sfuggire alla propria vita. Dal lavoro alla famiglia, tutto sembra opprimerlo, in una commedia amara dal sapore teatrale, basata quasi interamente sulla bravura del cast e sugli ottimi dialoghi.

L’esplosivo piano di Bazil, 2009

Divertente commedia che ruota intorno a un personaggio sui generis: Bazil. L’uomo non ha mai avuto fortuna con le armi, considerando come una mina di colpo esplosa nel deserto lo abbia reso orfano. Qualche anno dopo si è ritrovato a fare i conti con una pallottola vagante. Questa gli si è conficcata nel cervello, senza ucciderlo. Non può però essere estratta e rischia dunque di togliergli la vita da un momento all’altro. Ritrovatosi a far parte di una folle banda, decide di vendicarsi dei due fabbricanti d’armi che hanno stravolto la sua esistenza.

Quasi amici, 2011

È senza dubbio il film che lo ha consacrato al di fuori dei confini della Francia. Driss si ritrova quasi per caso a fare il badante per François Cluzet, ricco imprenditore paraplegico. L’uomo, dato il suo potere e la sua condizione, è abituato a essere circondato da persone false, che non hanno il coraggio di trattarlo normalmente. Driss sarà il primo a farlo, forse anche troppo, superando tutti i limiti dell’etichetta e dando il via a un’amicizia che cambierà la vita di entrambi.

Mr. Chocholat, 2016

Film incentrato sulla parabola di un uomo passato dal successo al nulla. Una storia reale quella di Mr. Chocolat, primo artista nero a conquistare la Francia nell’Ottocento, al fianco di Footit. Il razzismo della società ha però ben presto la meglio sulla fama, dando il via a una rovinosa caduta nel baratro.

Famiglia all’improvviso, 2017

La vita di Samuel cambia radicalmente nel momento in cui una sua vecchia fidanzata gli rivela d’avere una figlia. Lui, che vive sereno nel sud della Francia, è abituato a non avere responsabilità, a fare tutto ciò che vuole, privo di legami. Si ritrova così tra le braccia la piccola Gloria, che ha pochi mesi e soprattutto soltanto lui al mondo. La madre sparisce nel nulla, dando il via a un forzato processo di trasformazione. Samuel non può far altro che adattarsi, passando da totale incapace e buon padre. Insieme raggiungono la felicità, con un senso di completezza cui l’uomo non aveva mai aspirato. Un’amara sorpresa è però in serbo per padre e figlia.