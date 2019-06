Wolf Call – Minaccia in alto mare: trama, trailer, cast del film

Il 27 giugno 2019 arriverà nelle sale italiane Wolf Call – Minaccia in alto mare. La pellicola, diretta da Antonin Baudry, che offre al pubblico 115 minuti d’azione, suspense e drammaticità, con un cast che comprende, tra gli altri, François Civil e Omar Sy.

Wolf Call – Minaccia in alto mare: la trama

La pellicola ruota intorno a un personaggio, Chanteraide, nato con un particolare dono che, nella posizione in cui si trova, risulta fondamentale. Questi è infatti in grado di riconoscere la provenienza di qualsiasi suono. Una volta ascoltato, ogni informazione utile in merito giunge al suo cervello. Caratteristica rara e chiave su di un sottomarino nucleare francese, sul quale è a bordo e dove ogni cosa dipende dal suo dono, definito “orecchio d’oro”.

Agli occhi di tutti, in un misto di ammirazione e invidia, lui è il migliore. Nessuno si aspetta il minimo errore da un giovane che è già divenuto leggenda. Arriva però anche per lui il giorno in cui tutto sembra andare per il verso sbagliato. Commette uno sbaglio e, così facendo, mette l’intero equipaggio in grave pericolo. Crede d’aver riconosciuto il suono di un sottomarino russo, che però non corrisponde ad alcuna imbarcazione attiva. Si ritrova infine a classifica quanto udito come il verso di un capodoglio malato. Di colpo gli sguardi attorno a lui mutano del tutto. Dove c’era ammirazione ora campeggia soltanto delusione. Una situazione insopportabile per lui, che decide di fare qualcosa in prima persona per rimediare. Questo colpo di testa però lo pone in una situazione ancor più drammatica.

Wolf Call – Minaccia in alto mare: il cast

Il titolo originale di Wolf Call è Le chant de loup, ovvero il canto del lupo. Si tratta di un’espressione gergale che indica l’impulso acustico di un sonar inviato da un altro sottomarino, che rimbalza contro il proprio. In ambito bellico vuol dire essere stati scoperti e dunque rischiare di subire un attacco da un momento all’altro.

A dirigere la pellicola è Antonin Boudry, sceneggiatore alla prima prova dietro la macchina da presa. Si è cimentato in una proposta europea di film di genere americani, sulla scia di Caccia a Ottobre Rosso. Il tutto è però ambientato ai giorni nostri e l’ottimo cast riesce a proporre un risultato finale molto convincente.

Il protagonista della pellicola è François Civil, attore parigini classe 1989. Svariati i lavori cui ha preso parte, in televisione e al cinema, dal 2005 a oggi. Nel 2014 ha iniziato a lavorare in produzioni inglesi, recitando nella miniserie Rosemary’s Baby. Nel 2017 ha recitato come protagonista in Burn Out e ora è stato scelto da Boudry per questo esperimento ben riuscito.

Al suo fianco c’è Omar Sy, uno degli attori francesi oggi più noti al mondo. Si è guadagnato la propria fama con Quasi Amici, tra i film di maggior successo della storia del cinema francese. Un ruolo che gli ha aperto le porte di Hollywood, come dimostrano i ruoli ottenuti in X-Men – Giorni di un futuro passato e Jurassic World.

Spazio inoltre per Mathieu Kassovitz, tra i più grandi talenti di Francia. Regista, sceneggiatore e attore, che ha preso parte con svariati ruoli a progetti come L’odio, che lo portò al trionfo al Festival di Cannes, I fiumi di porpora, Il quinto elemento, Il favoloso mondo di Amélie e Valerian e la città dei mille pianeti.