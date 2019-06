Wolf Call - Minaccia in alto mare: l'anteprima

A volte l'ansia arriva attraverso le immagini. E ciò accade perché ti senti protagonista di quanto sta accadendo. Ecco perché è una sensazione strana quella che trasmette Wolf Call - Minaccia in Alto Mare. Sabato 22 giugno su Sky Cinema Uno alle ore 21.15, subito prima di Hunt Killer - Caccia negli abissi, potremmo vederne alcuni minuti in anteprima. Il film arriva nelle sale il 27 giugno distribuito da Adler Entertainment. La regia è di Antonin Baudry, nel cast tra gli altri François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, Paula Beer, Alexis Michalik, Jean-Yves Berteloot e Damien Bonnard.



Wolf Call - Minaccia in Alto Mare racconta storia di un uomo che ha il raro, quasi unico, dono di riconoscere ogni suono che sente. Dunque la sua presenza è molto gradita quando si va in missione nelle profondità marine. A bordo di un sottomarino nucleare francese ogni cosa dipende da lui, che proprio per questa sua peculiarità è stato ribattezzato l’orecchio d’oro. All'unanimità è ritenuto il numero uno. Ma un giorno arriva l'errore e mette l’equipaggio rischia la vita. Non demorde e vuole recuperare la fiducia dei suoi compagni ma questo desiderio lo porta a comportamenti che lo porranno in una situazione ancora più drammatica. Quello che sembrava controllato diventa incontrollabile e tutto cambia.