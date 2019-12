Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 26 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 26 dicembre, in TV su Sky. Drammatici, commedie e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Creed II, ore 21:15 Sky Cinema Uno e ore 21:45 Sky Cinema Christmas

Regia di Steven Caple Jr.. Un film con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Wood Harris, Russell Hornsby. Adonis Creed ha tutto: il successo sul ring e l’amore di Bianca. Ma a un passo dalla felicità, il passato torna e lo sfida. Il suo fantasma ha il volto e i muscoli di Viktor, figlio di Ivan Drago, che trentaquattro anni prima ha ucciso suo padre sul ring. Il sequel del grande successo «Creed - Nato per combattere».

Ghost – Fantasma, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Pellicola cult del 1990 per la regia di Jerry Zucker, con Demi Moore, Patrick Swayze, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn. Sam viene ucciso da un ladro inesperto, ma ha una seconda chance: può rimanere nel mondo dei vivi sotto forma di fantasma per saldare il conto e, soprattutto, proteggere l’amatissima moglie. Vincitore di due premi Oscar e un Golden Globe, è uno dei film più acclamati dei suoi tempi. Romanticissimo.

The Post, ore 21:00 Sky Cinema Drama

“The Post”, un film di Steven Spielberg con protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks. La pellicola è ambientata nel 1971 e il cuore della vicenda ruota intorno alla lotta per la libertà di stampa e d’informazione. Il Washington Post svela al mondo intero i segreti governativi riguardanti la Guerra del Vietnam. Un film girato d'urgenza per non perdere la sua risonanza, colmo d’impeto e di energia. Due candidature ai premi Oscar e un cast stellare.

Creation, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Jon Amiel. Un film con Paul Bettany, Jennifer Connelly, Jeremy Northam, Toby Jones, Benedict Cumberbatch. Basato su diari, foto e documenti di famiglia, il biography drama sulla vita di Charles Darwin.

Film commedia da vedere stasera in TV

Sideways – Il viaggio con Jack, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Alexander Payne. Un film con Paul Giamatti, Virginia Madsen, Sandra Oh, Marylouise Burke, Jessica Hecht, Missy Doty. Uno scrittore e un attore intraprendono un viaggio tra i vigneti della California che cambierà le loro vite. Road movie vincitore di un premio Oscar.

Starsky & Hutch, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Todd Phillips. Un film con Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Vince Vaughn, Carmen Electra, Amy Smart. Indagando su un omicidio, la coppia di detective segue la pista che conduce ad un narcotrafficante. Il telefilm di culto degli anni ’70 diventa una commedia poliziesca.

10 giorni senza mamma, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film del 2019 diretto da Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Carlo è responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, marito e papà. Si ritrova improvvisamente a gestire i tre figli da solo quando la moglie, esausta e frustrata, parte per una vacanza in compagnia della sorella. Una commedia campione d’incassi.

Poveri ma ricchissimi, ore 21:15 Premium Cinema

Film del 2017 di Fausto Brizzi, con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. Ormai ai Tucci il lusso non basta più: si sono resi conto che l’unica svolta possibile è il potere. Ecco perché indicono un referendum per chiedere l’indipendenza del loro paesino dall’Italia, dichiarandosi poi Principato indipendente così da poter promulgare nuove leggi. Con più gaffe di Donald Trump, i Tucci si riveleranno dei leader di stato semplicemente esilaranti. Grande ritorno della famiglia Tucci, sempre più ricca e cafona.

Elf, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Jon Favreau, con Will Ferrell, James Caan, Zooey Deschanel, Edward Asner, Daniel Tay. Buddy è un orfano che per errore finisce nel sacco dei giocattoli di Babbo Natale. Si ritrova così trasportato al Polo Nord, dove viene adottato dagli elfi. Convinto di essere uno di loro, alla “tenera” età di 30 anni viene però posto di fronte alla verità. Decide allora di partire per New York alla ricerca del padre, ignaro però di avere avuto tanti anni prima un figlio. Un simpatico film natalizio.

Notting Hill, ore 21:00 Comedy Central

Celeberrima commedia del 1999 diretta da Roger Michell, con Hugh Grant e Julia Roberts. Il timido William Thacker gestisce una piccola libreria nel quartiere londinese di Notting Hill. È proprio lì che un giorno entrerà Anna Scott, gran diva di Hollywood. Tra i due è subito colpo di fulmine, ma la storia non è tra le più semplici da portare avanti. Una commedia sentimentale ricca di ironia e ben bilanciata, in cui non manca una certa articolazione psicologica dei personaggi. Squisita la coppia Hugh Grant e Julia Roberts.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Asterix e il segreto della pozione magica, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Alexandre Astier e Louis Clichy. Asterix e Obelix sono protagonisti in una nuova avventura alla scoperta della celebre pozione magica e dei suoi segreti. Tratto dai fumetti targati Hachette Livre, il film d’animazione in computer grafica è stato realizzato dai francesi di M6 Studios con la collaborazione di Mikros Animation.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Avengers: Infinity war, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Joe Russo, Anthony Russo. Un film con Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson. Thanos è il titano pazzo che ritiene se stesso come un correttivo alla sovrappopolazione universale. Attraverso una serie di genocidi, vuole arrivare a possedere le sei gemme elementari che rappresentano gli aspetti fondamentali del cosmo e che gli consentirebbero di avere l’onnipotenza. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia devono cercare di fermarlo. Uno dei migliori film della serie Marvel, da vedere assolutamente se siete fan dei supereroi.

Film thriller da vedere stasera in TV

Non sono un assassino, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller italiano del 2019 per la regia di Andrea Zaccariello, con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini, Barbara Ronchi, Vincenzo De Michele. Il vice questore Francesco Prencipe esce di casa e raggiunge il suo migliore amico Giovanni, che non vede da quasi due anni. Solo un brevissimo colloquio. Quella stessa mattina Giovanni viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola. Come discolparsi? Un thriller dal romanzo di Francesco Caringella.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Arma letale 3, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film poliziesco del 1992 diretto da Richard Donner, con Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Stuart Wilson, Steve Kahan. Alla vigilia della sua pensione, Roger viene degradato per colpa dell’amico e collega Martin. Con l’aiuto di una bella poliziotta e di un petulante agente immobiliare, i due poliziotti in “bianco e nero” inchiodano un ex sergente che rifornisce di armi un ghetto di malviventi. Terzo capitolo della saga.

Film fantastici da vedere stasera in TV

E.T. – L’Extra-terrestre, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Steven Spielberg. Un film con Henry Thomas, Drew Barrymore, Robert MacNaughton, Peter Coyote, Dee Wallace, K.C. Martel. Un bambino protegge dagli scienziati un alieno rimasto sulla Terra e lo aiuta a tornare a casa, sul suo pianeta. Emozionante capolavoro di Spielberg, vincitore di 4 premi Oscar.

Justice League, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film americano del 2017 per la regia di Zack Snyder, con Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill, Ezra Miller, Ray Fisher. Mosso dalla fede nel genere umano di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto di Diana Prince per affrontare un nemico del mondo. Insieme, i tre lavorano per riunire una squadra di supereroi abbastanza forte da salvare il mondo. Ma potrebbe essere già troppo tardi. Per gli amanti dell’universo DC Comics.

