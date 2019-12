Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 26 dicembre

Programmi TV in onda stasera

MasterChef Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua la nona edizione di MasterChef Italia. 27 cuochi amatoriali che hanno ottenuto il grembiule grigio devono affrontare le prove di abilità. Chi riuscirà a convincere Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli?

La strage di Piazza Fontana, ore 21:05 Crime investigation

Il giornalista Davide Vecchi analizza e commenta alcuni documenti dell'archivio di Perugia, che confermano le teorie sui depistaggi sulla strage di Piazza Fontana.

Tutankhamon e la tomba del tesoro segreto, ore 21:15 Sky Arte HD

Nel 1922 l'egittologo britannico Howard Carter scoprì la tomba di Tutankhamon: un tesoro straordinario che contiene migliaia di pezzi di gioielleria e oreficeria.

Lego Masters - Family Edition, ore 21:00 Blaze

Su Blaze vediamo “Lego Masters - Family Edition”, la prima competizione da incastro: squadre di legolisti incalliti costruiscono l’impossibile sotto la guida di 2 giudici cresciuti a pane e mattoncini. Un solo obiettivo: vincere il titolo di LEGO Masters e un montepremi da urlo!

Grassi contro magri, ore 21:00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete.

Il risveglio dell’Era Glaciale, ore 20:00 Discovery Channel

Un viaggio nelle terre selvagge della Siberia, per seguire il lavoro dei migliori scienziati del mondo, impegnati a svelare i misteri dei grandi esemplari dell'era glaciale.

Le verità sommerse, ore 20:55 National Geographic

Dopo la scoperta del relitto del Titanic, numerose spedizioni hanno cercato di indagare su una delle più grandi tragedie della Storia. Ma molti misteri restano ancora da risolvere.

Supercar: auto da sogno, ore 21:05 Discovery Science

Vediamo da vicino le fabbriche che danno vita alle auto dei sogni. Seguiamo, passo per passo, la costruzione di alcune delle auto più famose del mondo, veri e propri gioielli a quattro ruote. Dalla Pagani Huayra all’Alfa Romeo 4C, passando per la Bugatti Veyron: gioielli a quattro ruote per pochi eletti!

Dietro la Grande Guerra, ore 20:55 History

La guerra tra Germania e Francia diventa sempre più mortale. Il fronte occidentale è pieno di trincee e i bombardamenti non cessano.

Wild Christmas: I segreti delle Alpi, ore 21:15 Nat Geo Wild

I pittoreschi laghi delle Alpi nascondono numerosi segreti. Grazie ad avanzate tecnologie, esploriamo i particolari micro mondi che si nascondono sotto queste acque. Quali creature riescono a sopravvivere sopportando queste altezze estreme?

Serie TV in onda stasera

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Sky Atlantic ripropone il finale della prima stagione di “Gomorra - La serie”. Prodotta da Sky, da un’idea di Roberto Saviano e la regia di Stefano Sollima. L'impero di Pietro Savastano, potente boss del napoletano, è minacciato dal clan rivale di Salvatore Conte.

What we do in the shadows - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox va in onda in prima visione tv “What we do in the shadows”, la serie americana con protagonisti quattro vampiri, Nandor, Laszlo, Nadja e Colin. I vampiri vivono insieme al famiglio Guillermo, che vuole diventare anch’egli una creatura delle tenebre. La serie è strutturata con la forma del falso documentario.

American Horror Story - 1984 - 1^ TV, ore 21:25 Fox

Torna la serie antologica vincitrice di 2 Golden Globes e 16 Emmy Awards, questa volta con un incubo ambientato durante il campeggio di cinque ragazzi nell'estate del 1984.

Bones, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo la nona stagione delle vicende appassionanti della geniale antropologa forense Temperance “Bones” Brennan e del suo compagno, l'agente dell'FBI Seeley Booth.

The Murders - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime continua “The Murders”, la serie canadese che ha come protagonisti Kate Jameson, un'investigatrice alle prime armi che prova a riscattarsi dopo una tragedia causata dalla sua negligenza, e il suo collega Mike Huntley.

Forever, ore 21:15 Premium crime

Su Premium Crime rivediamo “Forever”, la serie fantasy-poliziesca con protagonista il dottor Henry Morgan, medico legale di New York che ha oltre 200 anni ed è immortale. Ogni volta che muore, il suo corpo scompare e l'uomo "rinasce", nudo, nelle acque dell'East River.

Manifest, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, tornano gli episodi della prima stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

The 100 - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action vediamo la sesta stagione di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” creata da Jason Rothenberg e basata sull'omonimo romanzo scritto da Kass Morgan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 21:10 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv in computer grafica basata sul film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:15 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, la sitcom creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo! Frankenstrizza, ore 21:25 Boomerang

Velma ha ereditato un castello a Transilvania, una cittadina germanofona americana. Attorno alla dimora, però, aleggia la maledizione di un terribile mostro a cui ha dato vita il prozio di Velma.

T.O.T.S., ore 20:50 Disney Junior

T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli è la serie animata per bambini dai 2 ai 5 anni, che racconta del tenace pinguino Pin e del fenicottero di buon cuore Freddy, piloti junior in prova presso la compagnia T.O.T.S.

