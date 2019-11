Per le prossime feste di Natale, Sky ci regala un video davvero spettacolare. Dopo 37 anni dall’uscita del film E.T. - l’extra-terrestre di Steven Spielberg, E.T. e Elliott si rincontrano. Una storia di amicizia che continua anche grazie anche alla tecnologia di Sky. Perché soprattutto a Natale è sempre piacevole stare insieme a chi si ama

Nel lontano 1982 un piccolo extra-terrestre, dal collo telescopico e il volto di tartaruga si perse sulla costa nord Occidentale della California, nel cuore del parco nazionale di Redwood. A trovarlo il piccolo Elliott di nove anni che lo scoprirà nel suo giardino di casa, adottandolo come un cucciolo senza collare, e difendendolo dai pregiudizi degli adulti fino a fargli ritrovare la strada di casa nello spazio profondo. Soprattutto Elliott e il piccolo E.T. diventeranno grandi amici costretti alla fine a separarsi.





Sono passati 37 anni da quando Steven Spielberg sorprese il mondo intero, rivelando la sua magia nel raccontare una favola universale e senza tempo. Allora Spielberg aveva 35 anni e chiamò Carlo Rambaldi per dare vita a quella creatura. Il risultato fu un personaggio in cui si fondevano un gatto himalayano e una tartaruga, gli occhi di Albert Einstein e quelli del poeta Carl Sandburg. Per realizzare materialmente E.T. ci vollero sette mesi e due miliardi di lire. Il film vinse 4 Oscar e cambiò per sempre il cinema di fantascienza.Ebbene, quest'anno Sky, per le feste di Natale, ha voluto continuare questa storia dando vita, in un video davvero spettacolare, all’incontro di E.T. con la famiglia di Elliott, oggi adulto. E sarà il modo per far scoprire al gradito ospite quanto la tecnologia si sia evoluta nel corso degli anni, comprese quelle di Sky, con cui ad esempio poter scegliere il film da vedere usando il controllo vocale di Sky Q.. Proprio come fanno Elliott ed E.T. e come possono fare i clienti Sky.