I migliori film su Babbo Natale

Manca sempre meno alla Vigilia di Natale e per immergersi nella giusta atmosfera natalizia non resta che dedicarsi alla visione di film che hanno come protagonista il simpatico signore dalla barba bianca e dal vestito rosso. Se vi state chiedendo quali sono quelli da vedere, ecco una classifica dei migliori film su Babbo Natale .

Dicembre è il mese delle luci, dei regali, delle passeggiate nelle vie addobbate a festa, ma anche delle amicizie che si ritrovano, delle famiglie che si riuniscono e delle grandi abbuffate di cibo e di cinema. Si perché cosa sarebbe il Natale senza film su Babbo Natale? C’è una legge non scritta che dice che per entrare nel vero spirito natalizio bisogna vedere almeno un film su Babbo Natale. Se non sapete quale scegliere, ecco una selezione dei migliori film su Babbo Natale, quelli che fanno sperare che Babbo Natale esista davvero.

Miracolo nella 34a strada, 1994

Il Babbo Natale, Signor Kringle, di una grande catena di negozi di New York crede davvero nel suo ruolo. Dorey, una dipendente del negozio, si affeziona a lui e lo fa avvicinare a sua figlia Susan, una delle poche bambine che si rifiuta di accettare l’esistenza di Babbo Natale. Tra i due nascerà una profonda amicizia, che aiuterà Susan a far avverare il suo desiderio e che convincerà il giudice di un tribunale a dichiarare al mondo intero che il Signor Kringle è il vero Babbo Natale.

Santa Clause, 1994

Scott Calvin (Tim Allen) assiste alla morte di Babbo Natale, scivolato giù dal suo tetto. Si ritrova dunque a prendere il suo posto, vedendo il suo corpo trasformarsi, diventando sempre di più uguale a Babbo Natale.

Babbo Natale cercasi, 2001

Whoopi Goldberg è Lucy, una produttrice televisiva in cerca di un attore nei panni di Babbo Natale. In realtà trova quello vero, che ha ormai 200 anni e cerca qualcuno che prenda il suo posto. Lucy inizia ad aiutarlo e riscopre la bellezza del Natale, perduta dopo la morte del padre avvenuta durante la Guerra del Vietnam.

Polar Express, 2004

Il film narra il viaggio intrapreso da un bambino verso il Polo Nord per incontrare Babbo Natale, mediante un treno chiamato Polar Express. Il capotreno, Tom Hanks, guiderà il bambino in questa avventura piena di eventi e difficoltà da superare.

Le 5 leggende di Peter Ramsey, 2012

Film d'animazione prodotto dalla DreamWorks Animation che racconta di un team di leggende soprannominati "Guardiani" capeggiati da un roccioso Babbo Natale tatuato dall'accento russo e un cuore d'oro. Il suo nome è Nicholas St. Nord, combatte usando due spade e possiede una slitta volante super-tecnologica.

Fred Claus - Un fratello sotto l'albero, 2007

Il regista David Dobkins (2 single a nozze) crea uno dei più immersivi laboratori di Babbo Natale visti sul grande schermo e recluta un Paul Giamatti nei panni di un sornione Santa Claus. Con Vince Vaughn nei panni del fratello di Babbo Natale e "pecora nera" della famiglia che cerca di rovinare l'atmosfera con il suo cinismo e un odio per tutto ciò che rappresenta il Natale.

Elf di Jon Favreau, 2004

Buddy allevato dagli elfi di Babbo Natale, saputa la verità sulla sua provenienza umana, torna a New York per Natale in cerca del padre perduto. Nel cast James Caan e Edward Asner (Lou Grant) nei panni di Santa Claus.

Il figlio di Babbo Natale, 2011

Gioiellino d'animazione co-prodotto da Aardman Animations e Sony Pictures Animation. Protagonista Arthur Christmas figlio minore di Babbo Natale che intraprende una missione impossibile per consegnare un ultimo regalo sfuggito alla lista del padre.

Il Segreto di Babbo Natale, 2013

Il piccolo Bernard inventa un dispositivo eccezionale da mostrare alla Santech (azienda di Babbo Natale) ma a causa di un elfo troppo curioso il marchingegno va in frantumi e la barriera che protegge il Polo Nord si rompe. Toccherà a Bernard proteggere il suo mondo e Babbo Natale dalle mire di Nevill Baddinghton, che da molto tempo prova rancore verso Babbo Natale.

Christmas & Co., 2017

Nulla sta andando per il verso giusto durante i preparativi per il Natale: i 92 mila elfi responsabili della preparazione dei regali per i bambini si ammalano tutti contemporaneamente. Per Babbo Natale è un duro colpo ma non ha altra scelta che quella di prendere le sue renne e recarsi urgentemente sulla Terra alla ricerca di una cura. Al suo arrivo, dovrà trovare degli alleati che lo aiutino a salvare la magia del Natale.